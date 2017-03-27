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  • Бубнов: «Бородюк и Семак сильнее Черчесова, как тренеры для сборной России»

Бубнов: «Бородюк и Семак сильнее Черчесова, как тренеры для сборной России»

27 марта 2017, 20:58
15

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов усомнился в правильности назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России. По его мнению, есть специалисты, которые смогут лучше справиться с ролью наставника национальной команды.

«Я честно скажу, что сборная – не уровень Черчесова. Думаю, Бородюк и Семак сильнее его в роли наставника национальной команды. Считаю, что Семак должен был работать после Капелло. Он это подтверждает сейчас в «Уфе». Опыт Черчесова в Европе? Да, в «Легии». При нем сейчас нет у сборной игры. Даже с этим составом данная игра не потолок нашей сборной», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Бородюк Александр Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (15)
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Мары
1490644605
А по моему сборную Бубнов тренировать должен.Он же на каждом углу кричит что всё на свете знает.Вот уже назначения в сборную примерять начал, а стоило бы роль сборной на себе примерить. Иногда такую чухню несёт, слов не хватает.Одни эмоции.
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Garrincha58
1490644821
Семак еще ничего не показал и ничего не сделал он в Уфе без году неделя а Бородюк пусть на Казахстане потренируется, а тренером сб.России надо было назначить Бердыева именно на данном этапе он бы выжал максимум но господа Мутко и К не далеки или очень далеки от футбола и простейшие прописные истины не понимают и теперь мы имеем что имеем
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Cant Stop
1490644968
епта... Семак в качестве главного тренера 3 игры помоему с Уфой провел и 1 сборы... и уже в Сборную ????? Бубнов похмелись!
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valentin1968
1490645175
Бердыева в сборную. Второго ЧМ в России не будет лет 100
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VeniaminS
1490648926
Бердыева -это точно!!!
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zico2205
1490651791
99% страны требуют назначения Бердыева, но РФС с Мудищенко слепоглухонемые......
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Tdutybq 22
1490675206
Может собирать подписи за Бердыева
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sergun-kuk
1490698712
Давайте за БЕРДЫЕВА собирать подписи болельщиков!!!
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elizaveta-285
1490698966
Господин, МуДко!!! Вся Россия просит назначить тренером сборной Бердыева!!!!
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Бриг
1490715683
Вот откуда у него сведения о квалификации Бородюка и Семака? Оба пока были только на подхвате. Учились, да. Но для сборной нужно хоть как-то проявить себя. Пусть Черчесов спокойно разберется, раз уж согласился, потом поставим оценку.
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