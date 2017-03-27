Бубнов: «Бородюк и Семак сильнее Черчесова, как тренеры для сборной России»

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов усомнился в правильности назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России. По его мнению, есть специалисты, которые смогут лучше справиться с ролью наставника национальной команды.

«Я честно скажу, что сборная – не уровень Черчесова. Думаю, Бородюк и Семак сильнее его в роли наставника национальной команды. Считаю, что Семак должен был работать после Капелло. Он это подтверждает сейчас в «Уфе». Опыт Черчесова в Европе? Да, в «Легии». При нем сейчас нет у сборной игры. Даже с этим составом данная игра не потолок нашей сборной», – сказал Бубнов.