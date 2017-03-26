Отбор на ЧМ-2018. Гол Левандовского помог Польше обыграть Черногорию, Румыния поделила очки с Данией

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Польши в гостях одержала победу над Черногорией – 2:1. Автором решающего гола стал Лукаш Пищек.

После данного результата поляки набрали 13 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу группы Е.

В другой встрече команды Румынии и Дании поделили очки, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Е. 5-й тур

Черногория – Польша – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 40; 1:1 – Мугоса, 63; 1:2 – Пищек, 82.

Румыния – Дания – 0:0

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