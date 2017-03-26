Отбор на ЧМ-2018. Гол Варди помог Англии обыграть Литву

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Англии на своем поле оказалась сильнее Литвы – 2:0. Голами в составе победителей отметились Джермейн Дефо и Джейми Варди.
Таким образом, Англия набрала 13 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы F. В активе Литвы – пять баллов и четвертое место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 5-й тур
Голы: 1:0 – Дефо, 22; 2:0 – Варди, 66.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру