Отбор на ЧМ-2018. Гол Варди помог Англии обыграть Литву

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Англии на своем поле оказалась сильнее Литвы – 2:0. Голами в составе победителей отметились Джермейн Дефо и Джейми Варди.

Таким образом, Англия набрала 13 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы F. В активе Литвы – пять баллов и четвертое место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 5-й тур

Англия – Литва – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дефо, 22; 2:0 – Варди, 66.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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