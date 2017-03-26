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Озил хочет выиграть Лигу чемпионов в составе «Арсенала»

26 марта 2017, 15:42
10

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о своей мечте. Немецкий футболист признался, что желает выиграть Лигу чемпионов в составе лондонского клуба.

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. С «Арсеналом»? Конечно, а почему нет? Да, сейчас мы переживаем не самое лучшее время, но я уверен, что в скором времени у нас снова все будет получаться. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Озил.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (10)
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тигрик
1490533636
Ну эт как в том анекдоте: надежда есть,а шансов нету
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Jenea83
1490533971
Думаю и Кирилл Комбаров хочет выиграть Лигу чемпионов в составе «Арсенала»
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Mr Abdullaev
1490536758
Арсенал никогда не выиграет ЛЧ
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Зэб
1490538255
Только не с Венгером.,походу он неудачник.
Ответить
Red-white-чемпион
1490542290
больше шансов выиграть ЛЧ даже у тульского арсенала
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САНЁК17
1490557016
Старые песни о главном.УВЫ мне очень жалко его.Не от туда говорит.
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xXx7090
1490588275
Ближающий 5 лет не быть этому!
Ответить
Superviser77
1490589407
Ну так давай, работай....
Ответить
Lab[44]
1490612280
Вот только не с такой игрой(((
Ответить
Luis Figo
1490633700
Нет Озил это фантастика! Мечтать не вредно ))
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