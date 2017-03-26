Озил хочет выиграть Лигу чемпионов в составе «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о своей мечте. Немецкий футболист признался, что желает выиграть Лигу чемпионов в составе лондонского клуба.

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. С «Арсеналом»? Конечно, а почему нет? Да, сейчас мы переживаем не самое лучшее время, но я уверен, что в скором времени у нас снова все будет получаться. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Озил.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 22 матчах.