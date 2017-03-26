Роналду вышел на первое место в гонке бомбардиров в квалификации ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Португалии на своем поле одержала крупную победу над Венгрией – 3:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду.

Капитан португальцев забил 8-й и 9-й голы в квалификации и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира, обойдя форварда сборной Польши Роберта Левандовского, на счету которого 7 забитых мячей.

Стоит отметить, что Роналду также вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю.