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    Отбор на ЧМ-2018. Босния и Герцеговина крупно переиграла Гибралтар, Кипр и Эстония победителя не выявили

    В рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в группе H Босния и Герцеговица разгромила Гибралтар. Дублем отметился Ведад Ибишевич. В другом матча Кипр и Эстония голов друг другу не забили.

    Таким образом, боснийцы занимают третью строчку в группе, сборная Кипра находится на четвертой позиции. Гибралтар – на последнем месте.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

    Босния и Герцеговина – Гибралтар – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 4; 2:0 – Ибишевич, 43; 3:0 – Врсаевич, 52; 4:0 – Вишча, 56; 5:0 – Бичакчич, 90.

    Кипр – Эстония – 0:0

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 22:01
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