Отбор на ЧМ-2018. Босния и Герцеговина крупно переиграла Гибралтар, Кипр и Эстония победителя не выявили

В рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в группе H Босния и Герцеговица разгромила Гибралтар. Дублем отметился Ведад Ибишевич. В другом матча Кипр и Эстония голов друг другу не забили.

Таким образом, боснийцы занимают третью строчку в группе, сборная Кипра находится на четвертой позиции. Гибралтар – на последнем месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

Босния и Герцеговина – Гибралтар – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 4; 2:0 – Ибишевич, 43; 3:0 – Врсаевич, 52; 4:0 – Вишча, 56; 5:0 – Бичакчич, 90.

Кипр – Эстония – 0:0

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