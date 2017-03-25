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    Мостовой: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, то все будут немного обманутыми»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

    Многие считают, что Кубок конфедераций является тем турниром, который все ждут. Нет, это не так. Мы все ждем именно чемпионат мира. Даже если мы выиграем Кубок конфедераций, то здесь все могут быть немного обманутыми. Потому что неизвестно, в каком состоянии приедут другие команды и с какую цель будут преследовать на турнире», – сказал Мостовой.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: Спорт FM

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    25.03.2017 20:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 31 марта 2017, 17:52

      ...дааа,мечтать не вредно,но опасно.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 марта 2017, 00:59

      Кубок конфедераций? Выиграть?!!! Ну разве что все эти сборные будут играть в хоккей...

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 26 марта 2017, 00:54

      нет ни одной предпосылки, чтобы мы выиграли(((

      1
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      Рейтинг: +71

      besk 25 марта 2017, 23:17

      Помнится так же говорили в преддверии ЧМ 2014 и ЧЕ 2016, все мы помним чем это закончилось)))))))

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 25 марта 2017, 22:12

      С такой игрой они не то что кого то выйграют они и одного мяча не забьют!!!!

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 марта 2017, 21:33

      Если Россия выиграет Кубок конфедераций,то все уху есть будут...

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 25 марта 2017, 20:51

      После вчерашней игры даже оптимистам трудно не то что верить в победу на КК-2017,но и даже выход в полуфинал этого турнира!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2017, 20:48

      Какой кубок ? Они не могут выиграть ничего и не у кого )) Вообще ничего !!!!

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      Рейтинг: +71

      besk 25 марта 2017, 20:46

      Самому то не смешно? Такой же позор будет

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 20:45

      Фантазер

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      Рейтинг: +4024

      raritet > sochi-2013 25 марта 2017, 22:27

      Наверное, Александр предполагается что на Кубок Конф. приедут только Казахстан, Таджикистан , но и тогда нет полной уверенности.

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