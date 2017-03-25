Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, то все будут немного обманутыми»

Мостовой: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, то все будут немного обманутыми»

25 марта 2017, 20:43
11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Многие считают, что Кубок конфедераций является тем турниром, который все ждут. Нет, это не так. Мы все ждем именно чемпионат мира. Даже если мы выиграем Кубок конфедераций, то здесь все могут быть немного обманутыми. Потому что неизвестно, в каком состоянии приедут другие команды и с какую цель будут преследовать на турнире», – сказал Мостовой.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1490463942
Фантазер
Ответить
besk
1490464001
Самому то не смешно? Такой же позор будет
Ответить
acer2003
1490464092
Какой кубок ? Они не могут выиграть ничего и не у кого )) Вообще ничего !!!!
Ответить
nemolod
1490464263
После вчерашней игры даже оптимистам трудно не то что верить в победу на КК-2017,но и даже выход в полуфинал этого турнира!
Ответить
BorisoW
1490466798
Если Россия выиграет Кубок конфедераций,то все уху есть будут...
Ответить
dimon2602
1490469141
С такой игрой они не то что кого то выйграют они и одного мяча не забьют!!!!
Ответить
besk
1490473035
Помнится так же говорили в преддверии ЧМ 2014 и ЧЕ 2016, все мы помним чем это закончилось)))))))
Ответить
Fancyfall
1490478874
нет ни одной предпосылки, чтобы мы выиграли(((
Ответить
mialkov
1490479190
Кубок конфедераций? Выиграть?!!! Ну разве что все эти сборные будут играть в хоккей...
Ответить
FaTeK1945ru
1490971954
...дааа,мечтать не вредно,но опасно.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+