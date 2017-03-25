Мостовой: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, то все будут немного обманутыми»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Многие считают, что Кубок конфедераций является тем турниром, который все ждут. Нет, это не так. Мы все ждем именно чемпионат мира. Даже если мы выиграем Кубок конфедераций, то здесь все могут быть немного обманутыми. Потому что неизвестно, в каком состоянии приедут другие команды и с какую цель будут преследовать на турнире», – сказал Мостовой.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.