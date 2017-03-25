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  • Мельгарехо: «Когда выходишь на поле на несколько минут, трудно забить гол. Но я стараюсь»

Мельгарехо: «Когда выходишь на поле на несколько минут, трудно забить гол. Но я стараюсь»

25 марта 2017, 15:38
4

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что проявить себя в московском клубе ему мешает небольшое количество игрового времени. По словам 26-летнего игрока, он все еще надеется показать себя в матчах за красно-белых.

Кроме того, парагваец отметил, что главный тренер Массимо Каррера напоминает ему португальца Жорже Жезуша, под руководством которого футболист в свое время выступал в «Бенфике».

«Еще надеюсь себя показать в «Спартаке». Я всегда в распоряжении тренера и готов в любой момент выйти на поле. Давно адаптировался в команде, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.

Про меня говорят, что не оправдал надежд? Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса. Я довольно быстро понимал требования и Аленичева, и Карреры. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.

Надеюсь, что в ближайших матчах выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет. Каррера напоминает мне Жорже Жезуша. Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками», – сказал Мельгарехо.

В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в 17-ти поединках, отметившись одним забитым мячом.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (4)
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PAVLODAR
1490449474
Мельгарехо - молодец !
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Мары
1490450164
Давай Лоренцо, старайся. Пока ты образца Кубани, явно превосходишь себя образца Спартака. А должно быть наоборот.
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meiram
1490467732
Удачи!
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a-rakhmatov
1490547475
Плохому танцору яйца мешают.....
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