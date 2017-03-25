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    Мельгарехо: «Когда выходишь на поле на несколько минут, трудно забить гол. Но я стараюсь»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что проявить себя в московском клубе ему мешает небольшое количество игрового времени. По словам 26-летнего игрока, он все еще надеется показать себя в матчах за красно-белых.

    Кроме того, парагваец отметил, что главный тренер Массимо Каррера напоминает ему португальца Жорже Жезуша, под руководством которого футболист в свое время выступал в «Бенфике».

    «Еще надеюсь себя показать в «Спартаке». Я всегда в распоряжении тренера и готов в любой момент выйти на поле. Давно адаптировался в команде, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.

    Про меня говорят, что не оправдал надежд? Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса. Я довольно быстро понимал требования и Аленичева, и Карреры. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.

    Надеюсь, что в ближайших матчах выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет. Каррера напоминает мне Жорже Жезуша. Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками», – сказал Мельгарехо.

    В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в 17-ти поединках, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2017 15:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 марта 2017, 19:57

      Плохому танцору яйца мешают.....

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 25 марта 2017, 21:48

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай Лоренцо, старайся.
      Пока ты образца Кубани, явно превосходишь себя образца Спартака.
      А должно быть наоборот.

      -4
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 25 марта 2017, 16:44

      Мельгарехо - молодец !

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