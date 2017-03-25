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    Буффон: «Беспорядки болельщиков на трибунах? Это настоящий позор»

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после победы над Албанией (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 прокомментировал эпизод с беспорядками болельщиков на трибунах.

    Напомним, что встреча между командами была прервана, когда на стадионе послышались хлопки пиротехники, а поле заволокло дымом.

    «Это настоящий позор. Матч проходил в дружественной атмосфере, однако нашлась небольшая группа людей, которая не уважает принципы справедливой игры. Эти болельщики выбрали худший способ для того, чтобы привлечь к себе внимание», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2017 11:18
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