Буффон: «Беспорядки болельщиков на трибунах? Это настоящий позор»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после победы над Албанией (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 прокомментировал эпизод с беспорядками болельщиков на трибунах.

Напомним, что встреча между командами была прервана, когда на стадионе послышались хлопки пиротехники, а поле заволокло дымом.

«Это настоящий позор. Матч проходил в дружественной атмосфере, однако нашлась небольшая группа людей, которая не уважает принципы справедливой игры. Эти болельщики выбрали худший способ для того, чтобы привлечь к себе внимание», – сказал Буффон.