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    Отбор на ЧМ-2018. Италия одержала победу над Албанией в прерванном матче

    В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Италии на своем поле оказалась сильнее Албании – 2:0. Голами в составе победителей отметились Даниэле Де Росси и Чиро Иммобиле.

    Отметим, что по истечении часа встреча была прервана из-за беспорядков, которые устроили болельщики на трибунах.

    Таким образом, Италия сравнялась по очкам с лидирующей Испанией (13), однако уступает ей по дополнительным показателям. В активе Албании – шесть баллов и четвертая позиция.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 5-й тур

    Италия – Албания – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Росси, 12 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 71.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 00:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 марта 2017, 06:46

      Победа в эконом режиме.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 25 марта 2017, 00:54

      Маловато забили.

      0
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