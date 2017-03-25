Отбор на ЧМ-2018. Италия одержала победу над Албанией в прерванном матче

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Италии на своем поле оказалась сильнее Албании – 2:0. Голами в составе победителей отметились Даниэле Де Росси и Чиро Иммобиле.

Отметим, что по истечении часа встреча была прервана из-за беспорядков, которые устроили болельщики на трибунах.

Таким образом, Италия сравнялась по очкам с лидирующей Испанией (13), однако уступает ей по дополнительным показателям. В активе Албании – шесть баллов и четвертая позиция.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 5-й тур

Италия – Албания – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Росси, 12 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 71.

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