Отбор на ЧМ-2018. Италия одержала победу над Албанией в прерванном матче

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Италии на своем поле оказалась сильнее Албании – 2:0. Голами в составе победителей отметились Даниэле Де Росси и Чиро Иммобиле.
Отметим, что по истечении часа встреча была прервана из-за беспорядков, которые устроили болельщики на трибунах.
Таким образом, Италия сравнялась по очкам с лидирующей Испанией (13), однако уступает ей по дополнительным показателям. В активе Албании – шесть баллов и четвертая позиция.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 5-й тур
Голы: 1:0 – Де Росси, 12 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 71.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру