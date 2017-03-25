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    Матч между сборными Италии и Албании был прерван из-за беспорядков болельщиков на трибунах

    Матч 5-го тура группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между сборными Италии и Албании был прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками на трибунах. В частности, главный арбитр встречи Славко Винчич принял решение увести команды в подтрибунное помещение, когда на стадионе послышались хлопки пиротехники, а поле заволокло дымом.

    Отметим, что встреча была прервана на 58-й минуте. На данный момент итальянцы обыгрывают свое соперника со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Даниэле Де Росси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 00:10
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 марта 2017, 01:16

      зверьё албанское

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 марта 2017, 00:13

      задолбали пвевдо болелы

      0
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