Матч между сборными Италии и Албании был прерван из-за беспорядков болельщиков на трибунах

Матч 5-го тура группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между сборными Италии и Албании был прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками на трибунах. В частности, главный арбитр встречи Славко Винчич принял решение увести команды в подтрибунное помещение, когда на стадионе послышались хлопки пиротехники, а поле заволокло дымом.

Отметим, что встреча была прервана на 58-й минуте. На данный момент итальянцы обыгрывают свое соперника со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Даниэле Де Росси.