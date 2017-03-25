Отбор на ЧМ-2018. Сборная Испании крупно победила Израиль, Македония разгромила Лихтенштейн

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Испании у себя дома уверенно обыграла команду Израиля – 4:1. Таким образом, испанцы набрали 13 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы G.

В другой встрече Македония в гостях разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Илия Несторовски.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа G. 5-й тур

Испания – Израиль – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Витоло, 45; 3:0 – Коста, 51; 3:1 – Рафаэлов, 76; 4:1 – Иско, 88.

Лихтенштейн – Македония – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Николов, 43; 0:2 – Несторовски, 68; 0:3 – Несторовски, 73.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)