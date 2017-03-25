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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Испании крупно победила Израиль, Македония разгромила Лихтенштейн

    В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Испании у себя дома уверенно обыграла команду Израиля – 4:1. Таким образом, испанцы набрали 13 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы G.

    В другой встрече Македония в гостях разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Илия Несторовски.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа G. 5-й тур

    Испания – Израиль – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Витоло, 45; 3:0 – Коста, 51; 3:1 – Рафаэлов, 76; 4:1 – Иско, 88.

    Лихтенштейн – Македония – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Николов, 43; 0:2 – Несторовски, 68; 0:3 – Несторовски, 73.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 00:37
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 марта 2017, 10:02

      Предсказуемо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 марта 2017, 00:41

      Ожидаемо

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