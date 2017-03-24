«Барселона» хочет купить Дибалу уже этим летом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку этим летом. Отмечается, что в услугах 23-летнего форварда по-прежнему заинтересована «Барселона».

Каталонцы хотят провести переговоры по трансферу аргентинца после противостояния между клубами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые готовы включить в сделку Андре Гомеша, Ивана Ракитича или Хавьера Маскерано.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала забил восемь голов в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий хочет включить пункт об уходе в «Барселону» в новый контракт с «Ювентусом».