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    «Барселона» хочет купить Дибалу уже этим летом

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку этим летом. Отмечается, что в услугах 23-летнего форварда по-прежнему заинтересована «Барселона».

    Каталонцы хотят провести переговоры по трансферу аргентинца после противостояния между клубами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые готовы включить в сделку Андре Гомеша, Ивана Ракитича или Хавьера Маскерано.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала забил восемь голов в 22 матчах.

    Ранее сообщалось, что нападающий хочет включить пункт об уходе в «Барселону» в новый контракт с «Ювентусом».

    Источник: Mundodeportivo

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    24.03.2017 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 24 марта 2017, 20:59

      Утка! Фаршированная соккеровскими грибами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 14:48

      А мне все равно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 марта 2017, 14:48

      мариновать?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 14:38

      а хочет ли Месси?

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