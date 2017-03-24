Дибала хочет включить пункт об уходе в «Барселону» в новый контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры со своим нынешним клубом о продлении действующего контракта, сообщает Mundo Deportivo. При этом аргентинец рассчитывает включить в него пункт о том, что он имеет право за определенные отступные покинуть итальянский клуб в случае, если его захочет приобрести «Барселона».

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Барселоны» и «Реала». Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2020 года.