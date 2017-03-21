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Дибала намерен покинуть «Ювентус», чтобы перейти в «Барселону» или «Реал»

21 марта 2017, 14:20
15

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ближайшим летом может сменить клуб. Форвард уже сказал о своем решении покинуть стан итальянцев близким и друзьям.

Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Реал» или «Барселону». Каталонцы встречались с агентом игрока и обсуждали возможные детали перехода. Однако отмечается, что у Дибалы есть и устная договоренность с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом о переходе в «Реал».

В текущем сезоне на счету Дибалы 26 матчей и 10 голов.

Источник: Mundodeportivo
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Реал Дибала Пауло Перес Флорентино
Комментарии (15)
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Nikiforof
1490095934
Жаль конечно, но Юве опять прилично наварится как и на Погба.
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Danish Dynamite
1490096004
Ну и зря. Будет там на банке сидеть. И у тех, и у других контракты со всеми форвардами продлены, и сложно представить, что от них откажутся. К тому же "либо-либо" сродни пофиг куда: хоть за белых, хоть за красных. Если это правда, то игрока это не красит.
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Protosser
1490097258
Еще один захотел не играть в футбол за ТОП-клуб, а сидеть на лавке..
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Зэб
1490098238
Эх Дибала ,Дибала я тебя так уважал,почти любил.
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aimer1988
1490101964
"Никто не говорил мне об интересе со стороны этих клубов", - заявил Дибала. "Я очень счастлив в "Ювентусе". В ближайшие несколько дней мой агент прибудет в Турин, и мы будем говорить о продлении контракта с руководством клуба".
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zico2205
1490102089
Летят утки....
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levon_man
1490102701
Очередная утка
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Gothic_Spirit
1490111592
очередная позорная ложь от гнилого сайта,который не уважает своих посетителей и кормит дерьмом. Бомбардир-вы дно
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de bruyne
1490111753
Месси полузащиту а дибала на его место эт будет кошмар для любой защиты данный момент... щас нету защитников как неста мальдини конавара пуйоль фердинанд и тд... щас истограме и на прически озабоченые
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RealDiMoNMadrid
1490121973
А можно никому никого не перекупать, а оставить всё как есть и просто кайфовать от крутых противостояний из года в год, не ослабляя команды? Грёбаные агенты
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