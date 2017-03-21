Дибала намерен покинуть «Ювентус», чтобы перейти в «Барселону» или «Реал»

А можно никому никого не перекупать, а оставить всё как есть и просто кайфовать от крутых противостояний из года в год, не ослабляя команды? Грёбаные агенты
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ближайшим летом может сменить клуб. Форвард уже сказал о своем решении покинуть стан итальянцев близким и друзьям.
Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Реал» или «Барселону». Каталонцы встречались с агентом игрока и обсуждали возможные детали перехода. Однако отмечается, что у Дибалы есть и устная договоренность с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом о переходе в «Реал».
В текущем сезоне на счету Дибалы 26 матчей и 10 голов.