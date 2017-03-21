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    Дибала намерен покинуть «Ювентус», чтобы перейти в «Барселону» или «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ближайшим летом может сменить клуб. Форвард уже сказал о своем решении покинуть стан итальянцев близким и друзьям.

    Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Реал» или «Барселону». Каталонцы встречались с агентом игрока и обсуждали возможные детали перехода. Однако отмечается, что у Дибалы есть и устная договоренность с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом о переходе в «Реал».

    В текущем сезоне на счету Дибалы 26 матчей и 10 голов.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.03.2017 14:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 21 марта 2017, 21:46

      А можно никому никого не перекупать, а оставить всё как есть и просто кайфовать от крутых противостояний из года в год, не ослабляя команды? Грёбаные агенты

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > RealDiMoNMadrid 21 марта 2017, 21:58

      никак нельзя.Короеды хотят кушать буттеры с икрой и всячески нагнетают ажиотаж.Игрок ,вроде, неплохо прижился и уже закружилось воронье

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 марта 2017, 18:55

      Месси полузащиту а дибала на его место эт будет кошмар для любой защиты данный момент... щас нету защитников как неста мальдини конавара пуйоль фердинанд и тд... щас истограме и на прически озабоченые

      0
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 21 марта 2017, 18:53

      очередная позорная ложь от гнилого сайта,который не уважает своих посетителей и кормит дерьмом.
      Бомбардир-вы дно

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Gothic_Spirit 21 марта 2017, 18:57

      Успокаеваеш себя этим? Повер мне данный момент пока реал барса мю псж такие клубы с такими бабками он не останется пример утка и погба был

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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 марта 2017, 16:25

      Очередная утка

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 марта 2017, 16:14

      Летят утки....

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 21 марта 2017, 16:12

      "Никто не говорил мне об интересе со стороны этих клубов", - заявил Дибала.

      "Я очень счастлив в "Ювентусе". В ближайшие несколько дней мой агент прибудет в Турин, и мы будем говорить о продлении контракта с руководством клуба".

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > aimer1988 21 марта 2017, 18:58

      Хоть кантракт то 2050 года пишут... его пишут чботы как левандовский в Баварию халява не перешел

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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 марта 2017, 15:10

      Эх Дибала ,Дибала я тебя так уважал,почти любил.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Зэб 21 марта 2017, 16:11

      )) Вы еще верите уткам бомбардира?)
      Еще источник гляньте) Дибала и его агент не раз заявляли, что продление контракта - пустая формальность и что Пауло в Юве на долгие годы

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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 марта 2017, 14:54

      Еще один захотел не играть в футбол за ТОП-клуб, а сидеть на лавке..

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2017, 14:33

      Ну и зря. Будет там на банке сидеть. И у тех, и у других контракты со всеми форвардами продлены, и сложно представить, что от них откажутся. К тому же "либо-либо" сродни пофиг куда: хоть за белых, хоть за красных. Если это правда, то игрока это не красит.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 марта 2017, 14:32

      Жаль конечно, но Юве опять прилично наварится как и на Погба.

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