Вентура не ждет легкой игры с Албанией

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура призвал своих игроков не терять концентрации в предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Албании.

«Я не думаю, что это будет легкая игра. Албания захочет сотворить историю в матче против нас, поэтому нам нельзя будет терять концентрацию.

Уверен, что у нас будет большая поддержка со стороны болельщиков, и это должно дополнительно помочь нам. Мы работаем над нашим менталитетом. По-прежнему убежден, что результат зависит от того, как настраиваете себя», – сказал Вентура.

Матч отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между сборными Италии и Албании пройдет в пятницу, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.