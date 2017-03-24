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    Вентура не ждет легкой игры с Албанией

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура призвал своих игроков не терять концентрации в предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Албании.

    «Я не думаю, что это будет легкая игра. Албания захочет сотворить историю в матче против нас, поэтому нам нельзя будет терять концентрацию.

    Уверен, что у нас будет большая поддержка со стороны болельщиков, и это должно дополнительно помочь нам. Мы работаем над нашим менталитетом. По-прежнему убежден, что результат зависит от того, как настраиваете себя», – сказал Вентура.

    Матч отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между сборными Италии и Албании пройдет в пятницу, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    24.03.2017 09:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 24 марта 2017, 12:24

      будет не просто

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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 марта 2017, 09:43

      Правильно! не зазнаваться, а то можно и вылететь!

      0
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