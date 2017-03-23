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    Албин: «Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией «Крестовского», то это вопрос к клубу»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку после принятия Кубка конфедераций-2017.

    «Стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года.

    Объект соответствует международным требованием ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года.

    Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу», – сказал Албин.

    «На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

    Источник: Радио «Зенит»

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    23.03.2017 19:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 23 марта 2017, 20:25

      Чегой-та я, дура, опять запуталась в Питерских новостях! Что-то из Крестов недостроили, недоделали и опять что-то спи..пардон, украли - ключи от стадиона на Крестовском или от Бастилии в Новых Крестах ? Или это одно и то же? Я потерялась, дура я-я-я, ню-ню-ню...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 20:17

      бл.., только ввели в строй, уже че то не так , надо модернизировать..а модернизация во сколько обойдется?

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