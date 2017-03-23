Албин: «Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией «Крестовского», то это вопрос к клубу»

Чегой-та я, дура, опять запуталась в Питерских новостях! Что-то из Крестов недостроили, недоделали и опять что-то спи..пардон, украли - ключи от стадиона на Крестовском или от Бастилии в Новых Крестах ? Или это одно и то же? Я потерялась, дура я-я-я, ню-ню-ню...
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку после принятия Кубка конфедераций-2017.
«Стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года.
Объект соответствует международным требованием ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года.
Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу», – сказал Албин.
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