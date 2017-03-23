Албин: «Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией «Крестовского», то это вопрос к клубу»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию, согласно которой стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку после принятия Кубка конфедераций-2017.

«Стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года.

Объект соответствует международным требованием ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года.

Если у «Зенита» есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу», – сказал Албин.

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