Источник: «Крестовский» после проведения Кубка конфедераций-2017 отправят на доработку

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге после проведения Кубка конфедераций-2017 будет отправлен на доработку. По информации источника, «Зенит», для которого данная арена является домашней, проведет следующий сезон на «Петровском».

Напомним, в декабре 2016 года «Крестовский» был введен в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что первый официальный матч на арене пройдет 23 апреля в рамках 23-го тура РФПЛ, когда «Зенит» примет «Урал».

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