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    Источник: «Крестовский» после проведения Кубка конфедераций-2017 отправят на доработку

    Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге после проведения Кубка конфедераций-2017 будет отправлен на доработку. По информации источника, «Зенит», для которого данная арена является домашней, проведет следующий сезон на «Петровском».

    Напомним, в декабре 2016 года «Крестовский» был введен в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что первый официальный матч на арене пройдет 23 апреля в рамках 23-го тура РФПЛ, когда «Зенит» примет «Урал».

    «На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

    Источник: «Эхо Москвы»

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    23.03.2017 18:02
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +155

      Nagay 30 марта 2017, 12:42

      зачем вообще строить стадион который не успели построить, зато говорят уже о доработках....ЦИРК полнейший!!! Крестовский - это позор Санкт-Петербурга!!! Над вами все смеются!!!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 марта 2017, 08:31

      На "Крестовский" поставят могильный крест.

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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 25 марта 2017, 21:28

      Ещё миллиардов НАЦАТЬ потребуется!!!!

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 23 марта 2017, 23:21

      "Крестовский" отправлен на подзароботку.

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 23 марта 2017, 20:30

      Нет вы издеваетесь?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 20:22

      че то еще осталось видимо не стыренное.. наверное сами удивились как такое возможно..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 19:40

      Нужно больше золота

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 марта 2017, 19:28

      Вспомнили,что не все бабки ещё отмыли ))))

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      Рейтинг: +25

      dimka86 23 марта 2017, 19:19

      Это уже не смешно

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      Рейтинг: +429

      sold93 23 марта 2017, 19:02

      ахахаахахахахаха

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