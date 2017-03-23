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    Педро счастлив вернуться в сборную Испании

    Полузащитник «Челси» Педро признался, что счастлив своему возвращению в сборную Испании. Его вызвал на сборы новый главный тренер команды Хулен Лопетеги, возглавивший испанцев летом прошлого года.

    «Это новый шанс и новый вызов для меня. Мы смотрим на то, в какой футбол хочет играть главный тренер, оцениваем принципы его игры. Это очередной новый тренер в моей карьере. Счастлив вернуться в сборную и тренироваться с командой.

    Мы все приехали в команду по вызову тренера. Выкладываюсь на все 100 процентов и стараюсь конкурировать на топ-уровне. Я должен воспользоваться своими шансами», – сказал Педро.

    Отметим, что 29-летний испанец провел свой последний матч за сборную Испании в июне прошлого года. Команде Лопетеги предстоит встретиться в пятницу, 24 марта со сборной Израиля в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    Источник: ФК «Челси»

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    23.03.2017 10:32
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