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    Шишкин готов показать максимальный результат на Кубке конфедераций

    Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о ходе подготовки команды к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром. Он отметил, что данный сбор станет последним перед стартом национальной команды в Кубке конфедераций.

    «Сбор проходит хорошо, все гладко. Сами видите, что все приехали в хорошем настроении и хорошем физическом состоянии. Все футболисты, вызванные в сборную, практически всегда играют в своих клубах, и я думаю, что с готовностью проблем нет. На каждом сборе плодотворно работаем, все футболисты пытаются впитать идеи тренера и реализовать себя.

    Сейчас подготовка идет к ближайшему матчу с Кот-д'Ивуаром. Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идет обновление состава, омоложение. Вчера услышал, что у них будет новый тренер — бельгиец.

    Для многих футболистов сборной России Кубок конфедераций станет первым подобным турниром, и стоит отметить, что он пройдет именно в нашей стране. Это наш последний сбор перед данным турниром. Конечно, есть ответственность, хочется показать максимальный результат, к чему мы и готовимся», – рассказал Шишкин в эфире программы «Все на матч».

    Напомним, что встреча между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 06:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 марта 2017, 08:14

      Аж жуть наводит! Какой максимальный результат он собрался показать. Наверное это единственный турнир где он пешком по полю, во время матча не ходил. Готовиться исправить это маленькое недоразумение!

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