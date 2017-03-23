Шишкин готов показать максимальный результат на Кубке конфедераций

Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о ходе подготовки команды к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром. Он отметил, что данный сбор станет последним перед стартом национальной команды в Кубке конфедераций.

«Сбор проходит хорошо, все гладко. Сами видите, что все приехали в хорошем настроении и хорошем физическом состоянии. Все футболисты, вызванные в сборную, практически всегда играют в своих клубах, и я думаю, что с готовностью проблем нет. На каждом сборе плодотворно работаем, все футболисты пытаются впитать идеи тренера и реализовать себя.

Сейчас подготовка идет к ближайшему матчу с Кот-д'Ивуаром. Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идет обновление состава, омоложение. Вчера услышал, что у них будет новый тренер — бельгиец.

Для многих футболистов сборной России Кубок конфедераций станет первым подобным турниром, и стоит отметить, что он пройдет именно в нашей стране. Это наш последний сбор перед данным турниром. Конечно, есть ответственность, хочется показать максимальный результат, к чему мы и готовимся», – рассказал Шишкин в эфире программы «Все на матч».

Напомним, что встреча между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре.