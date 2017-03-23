Шишкин готов показать максимальный результат на Кубке конфедераций

Аж жуть наводит! Какой максимальный результат он собрался показать. Наверное это единственный турнир где он пешком по полю, во время матча не ходил. Готовиться исправить это маленькое недоразумение!
Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о ходе подготовки команды к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром. Он отметил, что данный сбор станет последним перед стартом национальной команды в Кубке конфедераций.
«Сбор проходит хорошо, все гладко. Сами видите, что все приехали в хорошем настроении и хорошем физическом состоянии. Все футболисты, вызванные в сборную, практически всегда играют в своих клубах, и я думаю, что с готовностью проблем нет. На каждом сборе плодотворно работаем, все футболисты пытаются впитать идеи тренера и реализовать себя.
Сейчас подготовка идет к ближайшему матчу с Кот-д'Ивуаром. Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идет обновление состава, омоложение. Вчера услышал, что у них будет новый тренер — бельгиец.
Для многих футболистов сборной России Кубок конфедераций станет первым подобным турниром, и стоит отметить, что он пройдет именно в нашей стране. Это наш последний сбор перед данным турниром. Конечно, есть ответственность, хочется показать максимальный результат, к чему мы и готовимся», – рассказал Шишкин в эфире программы «Все на матч».
Напомним, что встреча между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре.