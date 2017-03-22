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    Долматов: «В «Ростове» собраны не суперзвезды, но они так заряжают, что хочется смотреть»

    Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов, ныне являющийся координатором молодежной команды армейцев, выделил «Ростов» среди российских клубов, которые принимали участие в нынешнем сезоне еврокубков.

    «Каждый год говорится, что мы все выше и лучше, но главная оценка состояния футбола – это первая сборная, правильно? Еврокубки, опять-таки. В этом сезоне «Ростов» шикарно выступил, я считаю. Получил колоссальное удовольствие от игры команды! От отдачи. Не суперзвезды, но так заряжают, что хочется смотреть», – сказал Долматов.

    Напомним, через отборочные раунды «Ростов» сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место и отправился в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубке донская команда дошла до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 23:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 марта 2017, 06:42

      Хочется продолжения банкета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 марта 2017, 02:36

      Согласна и очень надеюсь вновь увидеть ростовчан в еврокубках, удачи вам МУЖИКИ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 марта 2017, 00:21

      Согласен, Олег Васильевич!!
      И мы желаем Ростову продолжения той игры, которую нам подарил наш клуб..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 марта 2017, 00:19

      Спасибо Олег Васильевич!!! Ты не чужой человечек Ростову!!! Адекватный и справедливый!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Акомуто Хуевато+ 23 марта 2017, 00:10

      Ростов несомненно лучшая команда года.Кто не согласен,тот пидр!Минусильщики тожЫ.

      6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Акомуто Хуевато+ 23 марта 2017, 14:10

      Ну да 11 защитников! Короче анал карнавал!

      -2
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