Долматов: «В «Ростове» собраны не суперзвезды, но они так заряжают, что хочется смотреть»

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов, ныне являющийся координатором молодежной команды армейцев, выделил «Ростов» среди российских клубов, которые принимали участие в нынешнем сезоне еврокубков.

«Каждый год говорится, что мы все выше и лучше, но главная оценка состояния футбола – это первая сборная, правильно? Еврокубки, опять-таки. В этом сезоне «Ростов» шикарно выступил, я считаю. Получил колоссальное удовольствие от игры команды! От отдачи. Не суперзвезды, но так заряжают, что хочется смотреть», – сказал Долматов.

Напомним, через отборочные раунды «Ростов» сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место и отправился в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубке донская команда дошла до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2).