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    Спортивный психолог: «Жалобы Луческу на судей? Он пытается переложить ответственность за неудовлетворительные результаты на других»

    Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк объяснил, почему главный тренер «Зенита» так часто жалуется на судей. По мнению Соколюка, румынский специалист должен проявить профессионализм и искать причины неудач в себе.

    «Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще, жалобы – это попытка списать свои неудачи на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека.

    В конечном итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе», – сказал психолог.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.03.2017 17:26
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 марта 2017, 18:17

      Просто пытается создать давление на судью, по принципу Моура, чтобы любые спорные решения принимали в его пользу. В Шахте он так делал, вполне успешно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 17:49

      Вывод, Луческу в психушку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 17:40

      Согласен полностью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:34

      Да это и без психолога ясно.
      Будулай сам сцыкун и игрочишек себе подобных подобрал.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 22 марта 2017, 17:48

      Никого он не подобрал, а наоборот от него ушли такие мастера как Халк,
      Гарай, Витсель. Думаю летом с другим тренером Зенит приобретёт себе
      игроков высокого класса, да и существующие игроки заиграют.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > vladimir-7 22 марта 2017, 18:25

      Если в ближайших играх игра команды не изменится , то догнать лидера будет очень- очень сложно, а значит, задача стать чемпионом России будет не выполнена.Вот тогда может случится смена тренера, и будет другая команда.В противном случае все останется на своих местах, так как второй раз на те же грабли, что со Спалетти никто наступать не захочет, чтобы не платить большую неустойку, в тайне надеясь на скорое улучшение игры клуба.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 22 марта 2017, 19:55

      Хорошо, не подобрал.
      Такими при Будулае стали.
      Одно другому не легче.
      Не веришь мне, посмотри на Дзюбу.

      -3
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