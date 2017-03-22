Спортивный психолог: «Жалобы Луческу на судей? Он пытается переложить ответственность за неудовлетворительные результаты на других»

Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк объяснил, почему главный тренер «Зенита» так часто жалуется на судей. По мнению Соколюка, румынский специалист должен проявить профессионализм и искать причины неудач в себе.

«Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще, жалобы – это попытка списать свои неудачи на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека.

В конечном итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе», – сказал психолог.