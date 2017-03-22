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    Гаджиев: «Споры о незасчитанном голе «Зенита» – чепуха и дуриловка»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, о чем говорилось на сегодняшнем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.

    Напомним, ранее Андрей Бутенко заявил, что эксперты комиссии не смогли определить гол «Зенита» в ворота пермской команды в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Говорить о незасчитанном голе в матче с «Зенитом» не стоит. Столько времени прошло, были забиты и другие голы из положения «вне игры». Понятно, что каждое очко на вес золота. Мы сейчас можем говорить и о том, что в Томске надо было пенальти назначать, а «Арсенал» будет говорить, что им из «вне игры» забили.

    Понятно, что нас устраивает это решение, но какое оно имеет отношение к игре? Из часа разговора про матч «Амкар» – «Зенит» 50 минут говорили о судействе и только две о футболе. Линии выстраивали какие-то, но это же чепуха и дуриловка! Эти линии можно построить как угодно. Если бы это было не так, то зачем бы нам нужна была такая аппаратура, которая это все высчитывает? У нас есть организации, которые могут установить эти аппараты, и они могли бы снабдить ими все стадионы. Для них это норма, а для «Амкара» – слишком дорого.

    Да, судейство вызывает резонанс. А вызывает ли резонанс состояние футбольных полей и стадионов в Томске, Ростове и Казани? Сейчас про судейские ошибки разговоров во много раз больше, чем о более серьезных проблемах», – сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:24

      Да прав Гаджи.
      Сейчас такой футбол, что без помощи аппаратуры, ни куда.
      Надо по краям поля вешать камеры, а четвёртый судья на мониторе будет в повторе быстро отслеживать сложные моменты матча и в микрофон передавать главному вердикт.
      Вот тогда разговоры про судейство стихнут.Хотя, ..........думается в этом случае кабинетным уже чемпионами не стать.
      Вообще.

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