Гаджиев: «Споры о незасчитанном голе «Зенита» – чепуха и дуриловка»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, о чем говорилось на сегодняшнем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Напомним, ранее Андрей Бутенко заявил, что эксперты комиссии не смогли определить гол «Зенита» в ворота пермской команды в матче 20-го тура РФПЛ.

«Говорить о незасчитанном голе в матче с «Зенитом» не стоит. Столько времени прошло, были забиты и другие голы из положения «вне игры». Понятно, что каждое очко на вес золота. Мы сейчас можем говорить и о том, что в Томске надо было пенальти назначать, а «Арсенал» будет говорить, что им из «вне игры» забили.

Понятно, что нас устраивает это решение, но какое оно имеет отношение к игре? Из часа разговора про матч «Амкар» – «Зенит» 50 минут говорили о судействе и только две о футболе. Линии выстраивали какие-то, но это же чепуха и дуриловка! Эти линии можно построить как угодно. Если бы это было не так, то зачем бы нам нужна была такая аппаратура, которая это все высчитывает? У нас есть организации, которые могут установить эти аппараты, и они могли бы снабдить ими все стадионы. Для них это норма, а для «Амкара» – слишком дорого.

Да, судейство вызывает резонанс. А вызывает ли резонанс состояние футбольных полей и стадионов в Томске, Ростове и Казани? Сейчас про судейские ошибки разговоров во много раз больше, чем о более серьезных проблемах», – сказал Гаджиев.