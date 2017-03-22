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    Эксперты не смогли определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела материалы, присланные «Амкаром» и «Зенитом» по эпизоду с с незасчитанным голом хавбека сине-бело-голубых Хави Гарсии в матче 19-го тура чемпионата России, но на основании этих данных не может утверждать, что мяч пересек линию ворот пермской команды. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

    По словам Бутенко, данный эпизод вообще не стоит рассматривать, так как защитник петербуржцев Луиш Нету находился в положении «вне игры».

    «Комиссия рассмотрела дополнительные материалы, присланные командами, но они оказались противоположными. «Зенит» предоставил материалы с компьютерной графикой, где мяч пересек линию ворот, а «Амкар» предоставил видеомодуляцию, где мяч, наоборот, линию ворот не пересек.

    Комиссия по этим дополнительным данным не может утверждать, пересек мяч линию или нет. Акцент был сделан на том, что в этом эпизоде помощник арбитра методически неправильно занял позицию и не зафиксировал положение вне игры у Нету, который активно влиял на ситуацию и должен был быть наказан свободным ударом. Поэтому рассматривать, пересек ли мяч линию, не имеет смысла. Игра должна была быть остановлена», – сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 15:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 марта 2017, 21:19

      был гол,цыган на картах гадал))))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 марта 2017, 20:51

      Даже если бы эти "эксперты" смогли определить гол, то его всёравно не засчитали бы. Какой смысл в этом всём??

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 марта 2017, 19:23

      В динамике любому судье было бы тяжело определить на 100% взятие ворот в данном эпизоде. Думаю ,за воротами необходим помощник судьи или автоматическая система взятия ворот. Вопрос только в том,во сколько это обойдется нашему футболу. Да и привлечение арбитров из Европы ,на мой взгляд,не за горами.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 22 марта 2017, 17:57

      Судьи у нас на дне, никто не спорит. Пересек полностью мяч линию или нет, это один вопрос. Меня больше все-таки удивляет действие Нету...

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 22 марта 2017, 17:51

      ZENIT-59 Если эксперты определят гол Зенита в ворота Амкара значит признают ошибку судей , повлиявшую на исход матча- должна следовать дисквалификация этих арбитров, возможна и переигровка.Но судейский комитет не захочет "сдавать своих", да и переигровка не выгодна московским командам!Судьи у нас не прикосновенны!- никто не будет удовлетворять жалобы на судейский корпус, особенно, если жалоба подана не столичным клубом!

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ZENIT-59 22 марта 2017, 19:18

      Какая переигровка? Весь чемп переигрывать придется )))

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 22 марта 2017, 17:48

      а бомжи все ноют

      -2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 22 марта 2017, 17:40

      БОМЖА ХОТЬ ЗОЛОТОМ ОБВЕСЬ, ХОТЬ НЕФТЬЮ НАРОДНОЙ ОБМАЖЬ , ОДИН ХЕР БООООМЖИ!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 22 марта 2017, 17:31

      Этож надо додуматься до такого? Терминология и слоган Бутенко потрясает........... Оказывается во всем виноват Нету, которого надо наказать свободным ударом. Как-то скромно, надо было Нету желтую карточку показать, поскольку находясь за линией ворот, не только находился в положении «вне игры», но и активно влиял на ситуацию. Просто экстрасенс какой-то, повлиял не только на выбор позиции помощника арбитра, но и на решение судьи Турбина.

      1
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      Рейтинг: +11

      antipobe59 22 марта 2017, 16:44

      Достаточно посмотреть в каком состояние в России да , что в России в центре в Московской обл. ДЮСШ состояние плачевное , материальная база отсутствует или полный развал , коррупция зашкаливает , тренеры которые работают за бюджетную зарплату нацелины не на конечный результат по выращиванию футболистов , а их интересует только личный карман и воровство бюджетных денег , так же обман и вымогателство бабосов у родителей учеников, о каком футболе в России вообще идет речь . Так о чем будем говорить о газонах , пыль в глаза пускать ., зелёной краской траву красить , чёрной колеса у автомобилей вспоминаю службу в армии , как боеготовность поднимали .

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 марта 2017, 16:44

      Нахер тогда столько гемороя, когда знали,что оффсайд? Вы*бнуться хотели, но не вышло.

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