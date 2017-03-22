Эксперты не смогли определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»

Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела материалы, присланные «Амкаром» и «Зенитом» по эпизоду с с незасчитанным голом хавбека сине-бело-голубых Хави Гарсии в матче 19-го тура чемпионата России, но на основании этих данных не может утверждать, что мяч пересек линию ворот пермской команды. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

По словам Бутенко, данный эпизод вообще не стоит рассматривать, так как защитник петербуржцев Луиш Нету находился в положении «вне игры».

«Комиссия рассмотрела дополнительные материалы, присланные командами, но они оказались противоположными. «Зенит» предоставил материалы с компьютерной графикой, где мяч пересек линию ворот, а «Амкар» предоставил видеомодуляцию, где мяч, наоборот, линию ворот не пересек.

Комиссия по этим дополнительным данным не может утверждать, пересек мяч линию или нет. Акцент был сделан на том, что в этом эпизоде помощник арбитра методически неправильно занял позицию и не зафиксировал положение вне игры у Нету, который активно влиял на ситуацию и должен был быть наказан свободным ударом. Поэтому рассматривать, пересек ли мяч линию, не имеет смысла. Игра должна была быть остановлена», – сказал Бутенко.