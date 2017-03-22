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  • Эксперты не смогли определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»

Эксперты не смогли определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»

22 марта 2017, 15:26
28

Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела материалы, присланные «Амкаром» и «Зенитом» по эпизоду с с незасчитанным голом хавбека сине-бело-голубых Хави Гарсии в матче 19-го тура чемпионата России, но на основании этих данных не может утверждать, что мяч пересек линию ворот пермской команды. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

По словам Бутенко, данный эпизод вообще не стоит рассматривать, так как защитник петербуржцев Луиш Нету находился в положении «вне игры».

«Комиссия рассмотрела дополнительные материалы, присланные командами, но они оказались противоположными. «Зенит» предоставил материалы с компьютерной графикой, где мяч пересек линию ворот, а «Амкар» предоставил видеомодуляцию, где мяч, наоборот, линию ворот не пересек.

Комиссия по этим дополнительным данным не может утверждать, пересек мяч линию или нет. Акцент был сделан на том, что в этом эпизоде помощник арбитра методически неправильно занял позицию и не зафиксировал положение вне игры у Нету, который активно влиял на ситуацию и должен был быть наказан свободным ударом. Поэтому рассматривать, пересек ли мяч линию, не имеет смысла. Игра должна была быть остановлена», – сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Нету Луиш
Комментарии (28)
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vladimir-7
1490185873
Кто же признает свои ошибки, даже если они были.
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Prince_of_Dark
1490186255
Какое может быть положение вне игры, если Нету находился за пределами поля? Классное у нас судейство, а судейский корпус вообще.
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polt
1490187186
Расписались в своей полнейшей некомпетентности!!! Разогнать всех к х...м.
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sochi-2013
1490188143
Позор болотным! Нытики.
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Wertalet
1490190012
это заговор ))) судьи, КДК и вес мир целиком объединились дабы лишить топ клуб чемпионства...Рекомендую все удары Зенита в сторону ворот считать голами, хотя и несмотря на это "Цыган" найдет людей которые ставят палки в колеса "бомжам"...
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antipobe59
1490190266
Достаточно посмотреть в каком состояние в России да , что в России в центре в Московской обл. ДЮСШ состояние плачевное , материальная база отсутствует или полный развал , коррупция зашкаливает , тренеры которые работают за бюджетную зарплату нацелины не на конечный результат по выращиванию футболистов , а их интересует только личный карман и воровство бюджетных денег , так же обман и вымогателство бабосов у родителей учеников, о каком футболе в России вообще идет речь . Так о чем будем говорить о газонах , пыль в глаза пускать ., зелёной краской траву красить , чёрной колеса у автомобилей вспоминаю службу в армии , как боеготовность поднимали .
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ilichkadr
1490193106
Этож надо додуматься до такого? Терминология и слоган Бутенко потрясает........... Оказывается во всем виноват Нету, которого надо наказать свободным ударом. Как-то скромно, надо было Нету желтую карточку показать, поскольку находясь за линией ворот, не только находился в положении «вне игры», но и активно влиял на ситуацию. Просто экстрасенс какой-то, повлиял не только на выбор позиции помощника арбитра, но и на решение судьи Турбина.
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шеффилд таун
1490193604
БОМЖА ХОТЬ ЗОЛОТОМ ОБВЕСЬ, ХОТЬ НЕФТЬЮ НАРОДНОЙ ОБМАЖЬ , ОДИН ХЕР БООООМЖИ!!!!!!
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nik55
1490194132
а бомжи все ноют
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ZENIT-59
1490194318
ZENIT-59 Если эксперты определят гол Зенита в ворота Амкара значит признают ошибку судей , повлиявшую на исход матча- должна следовать дисквалификация этих арбитров, возможна и переигровка.Но судейский комитет не захочет "сдавать своих", да и переигровка не выгодна московским командам!Судьи у нас не прикосновенны!- никто не будет удовлетворять жалобы на судейский корпус, особенно, если жалоба подана не столичным клубом!
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