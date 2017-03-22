Кутепов готовится проверить свои силы в матче с Бельгией

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ожидает товарищеский матч со сборной Бельгии, в котором хочет проверить свои силы. Напомним, что сборной России предстоит сыграть на Кубка конфедераций, который пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.

«Пока не было разбора ближайших соперников, но, думаю, как и любая другая африканская команда, ивуарийцы – мощная, бегущая команда. Что касается бельгийцев, против любого, кто выйдет в их составе, будет интересно сыграть. Это колоссальный опыт в преддверии Кубка конфедераций, где нас ждут не менее боевитые команды.

Хочется проверить свои силы на уровне сборной Бельгии. Думаю, уже после этого матча будут сделаны какие-то выводы. У нас впереди Кубок конфедераций, так что особо времени раскачиваться нет.

О Португалии не стоит даже говорить – все и так знают чемпиона Европы. Мексиканцы – очень техничные ребята, играют не от обороны, а в атаку. Новая Зеландия, судя по последним турнирам, на которых она выступала, – боевитая команда. Думаю, нам будет очень непросто.

Старожилом меня называть еще рано, но если есть уже хоть какая-то стабильность без резких скачков, это уже неплохо. Что касается наших лидеров, считаю, сейчас моя задача – подстраиваться, потому что я новичок команды, нахожусь в ней недавно. Вот мы провели матч в Катаре, и не сказал бы, что чувствовал себя как-то некомфортно, все было здорово», – рассказал Кутепов.

Напомним, Россия сыграет со сборной Кот-д'Ивуара в пятницу, 24 марта, в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией пройдет во вторник, 28 марта.