Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов готовится проверить свои силы в матче с Бельгией

    Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ожидает товарищеский матч со сборной Бельгии, в котором хочет проверить свои силы. Напомним, что сборной России предстоит сыграть на Кубка конфедераций, который пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.

    «Пока не было разбора ближайших соперников, но, думаю, как и любая другая африканская команда, ивуарийцы – мощная, бегущая команда. Что касается бельгийцев, против любого, кто выйдет в их составе, будет интересно сыграть. Это колоссальный опыт в преддверии Кубка конфедераций, где нас ждут не менее боевитые команды.

    Хочется проверить свои силы на уровне сборной Бельгии. Думаю, уже после этого матча будут сделаны какие-то выводы. У нас впереди Кубок конфедераций, так что особо времени раскачиваться нет.

    О Португалии не стоит даже говорить – все и так знают чемпиона Европы. Мексиканцы – очень техничные ребята, играют не от обороны, а в атаку. Новая Зеландия, судя по последним турнирам, на которых она выступала, – боевитая команда. Думаю, нам будет очень непросто.

    Старожилом меня называть еще рано, но если есть уже хоть какая-то стабильность без резких скачков, это уже неплохо. Что касается наших лидеров, считаю, сейчас моя задача – подстраиваться, потому что я новичок команды, нахожусь в ней недавно. Вот мы провели матч в Катаре, и не сказал бы, что чувствовал себя как-то некомфортно, все было здорово», – рассказал Кутепов.

    Напомним, Россия сыграет со сборной Кот-д'Ивуара в пятницу, 24 марта, в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией пройдет во вторник, 28 марта.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:49

      Такое ощущение, что бельгийцы его съедят.
      По матчу с Локо совсем не впечатлил.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 22 марта 2017, 16:48

      КУТЕПОВ это дно, наш футбол болото

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Axe111 23 марта 2017, 04:46

      а кого тогда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 22 марта 2017, 11:56

      Пора уже менять оборону сборной,на Березуцких и Игнашевиче свет клином не сошёлся. И так сколько лет не хотели ни чего менять, дождались ..... .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11