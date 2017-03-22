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Паулу Соуза – возможный сменщик Тухеля в «Боруссии»

22 марта 2017, 08:41
3

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может заменить Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии», если тот примет предложение «Арсенала» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Арсенала» предложило Тухелю возглавить команду, которую летом покинет Арсен Венгер.

Тухель возглавил «Боруссию» перед началом предыдущего сезона, сменив на этом посту Юргена Клоппа, перешедшего в «Ливерпуль».

Возможно, новый тренер «Арсенала». Что надо знать о Томасе Тухеле

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Фиорентина Тухель Томас Соуза Паулу
Комментарии (3)
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Lexa_Lexa
1490163632
Аж не верится что Венгер уйдет, такая эпоха заканчивается
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84aivengo
1490163761
круговорот тренеров в футболе....
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hevbn 28
1490184039
Для Дортмунда мое мнение Соуза очень плохой вариант.
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