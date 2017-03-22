Паулу Соуза – возможный сменщик Тухеля в «Боруссии»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может заменить Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии», если тот примет предложение «Арсенала» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Арсенала» предложило Тухелю возглавить команду, которую летом покинет Арсен Венгер.

Тухель возглавил «Боруссию» перед началом предыдущего сезона, сменив на этом посту Юргена Клоппа, перешедшего в «Ливерпуль».

Возможно, новый тренер «Арсенала». Что надо знать о Томасе Тухеле