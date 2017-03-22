Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паулу Соуза – возможный сменщик Тухеля в «Боруссии»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может заменить Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии», если тот примет предложение «Арсенала» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Арсенала» предложило Тухелю возглавить команду, которую летом покинет Арсен Венгер.

    Тухель возглавил «Боруссию» перед началом предыдущего сезона, сменив на этом посту Юргена Клоппа, перешедшего в «Ливерпуль».

    Возможно, новый тренер «Арсенала». Что надо знать о Томасе Тухеле

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 марта 2017, 15:00

      Для Дортмунда мое мнение Соуза очень плохой вариант.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 09:22

      круговорот тренеров в футболе....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 марта 2017, 09:20

      Аж не верится что Венгер уйдет, такая эпоха заканчивается

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11