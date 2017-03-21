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    Кверквелия считает, что по составу «Локомотив» ничем не хуже «Спартака»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат «Рубину», поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По мнению футболиста, итог игры закономерен.

    «Игра выдалась довольно увлекательно. Для всех футболистов такие матчи очень важны, тем более когда мы играем на своем стадионе, при своих болельщиках. Считаю, что результат получился по игре – на поле были две хорошие, равные команды. Думаю, оба соперника заслужили этот результат. Вообще не чувствовалось, что мы играли с лидером чемпионата. По составу «Локомотив» сейчас ничем не хуже «Спартака», – заявил игрок.

    «Локомотив» находится на 10-м месте, «Спартак» – лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Известия

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    21.03.2017 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2017, 09:46

      И это правда - оба никакие....

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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 21 марта 2017, 07:47

      Не соглашусь с Кверквелия, к сожалению на данный момент это не так, но защитная линия и вратарь у Локо выше классом.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 марта 2017, 06:20

      Проснись и пой!

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