Кверквелия считает, что по составу «Локомотив» ничем не хуже «Спартака»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат «Рубину», поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По мнению футболиста, итог игры закономерен.

«Игра выдалась довольно увлекательно. Для всех футболистов такие матчи очень важны, тем более когда мы играем на своем стадионе, при своих болельщиках. Считаю, что результат получился по игре – на поле были две хорошие, равные команды. Думаю, оба соперника заслужили этот результат. Вообще не чувствовалось, что мы играли с лидером чемпионата. По составу «Локомотив» сейчас ничем не хуже «Спартака», – заявил игрок.

«Локомотив» находится на 10-м месте, «Спартак» – лидирует в турнирной таблице чемпионата России.