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  • Герасимец: «Чемпионскую игру не демонстрирует ни один из лидеров»

Герасимец: «Чемпионскую игру не демонстрирует ни один из лидеров»

20 марта 2017, 09:17
11

Экс-форвард «Зенита» Сергей Герасимец не видит у фаворитов текущего розыгрыша российской Премьер-лиги интересную игру. Он отметил игровые проблемы у всех трех лидирующих команд.

«Давайте для начала определимся, что такое чемпионская игра. Футбола, который нравился бы болельщикам и приносил результат, не показал никто. Только, может быть, мы слишком строги к уровню мастерства футболистов российских клубов? «Спартак» сейчас играет натужно. Победа над «Анжи» была вымученной, а «Локомотив», мне кажется, был ближе к победе в дерби. Тем не менее красно-белые за 10 туров до финиша имеют гандикап в шесть очков.

У «армейцев» большие проблемы в атаке. Пока Гончаренко выжимает со своей командой максимум за счет хорошей организации игры.

«Зенит» благодаря победе над «Арсеналом» остался в чемпионской гонке, только назвать эту победу убедительной тоже нельзя. Матч против «Арсенала» выявил многие проблемы в игре «Зенита». В первом тайме вся атакующая игра сводилась к забросам на Артема Дзюбу в штрафную. Дважды он здорово сбрасывал мяч под удары Данни и Жулиано – и все. Никакой вариативности в атаке, никакой остроты с флангов. В матче с «Арсеналом» Мирча Луческу перекроил стартовый состав, но какими бы классными ни были футболисты, им нужно время, чтобы сыграться», – сказал Герасимец.

Стоит отметить, что после 20 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Герасимец Сергей
Комментарии (11)
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oyabun
1489991340
Как болельщик Спартака согласен с автором насчет оценки игры команды после перерыва. И сам неоднократно писал такие эпитеты как "натужно" и "безрадостно". Очень надеюсь что чем дальше, тем активнее и раскрепощеннее будет играть Спартак.
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каа
1489992696
При всем при этом нужно признать что общий уровень РФПЛ вырос... нет проходных матчей... все бьются до последней секунды...претендентов на медали стало больше..- и все это радует...)))
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Parham
1489992875
Мне тоже была симпатичнее игра Краснодар-Уфа!!! Хоть и голов небыло!!!
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MURAD F. A.
1489995656
прав на все 200%
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Bivaliy67
1489998099
Вот умница! Был бы лайк, поставил бы лайк. Только нах он ему нужен.) А от себя добавлю: "А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь." (с)
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polt
1490010390
Это уровень нашего футбола. И ничего здесь не попишешь, всему руководству плевать на качество футбола. Главное бабло крутить!
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forward163
1490012320
Тут теперь надо задаться вопросом: что для него является чемпионская игра?
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