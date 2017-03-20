Герасимец: «Чемпионскую игру не демонстрирует ни один из лидеров»

Экс-форвард «Зенита» Сергей Герасимец не видит у фаворитов текущего розыгрыша российской Премьер-лиги интересную игру. Он отметил игровые проблемы у всех трех лидирующих команд.

«Давайте для начала определимся, что такое чемпионская игра. Футбола, который нравился бы болельщикам и приносил результат, не показал никто. Только, может быть, мы слишком строги к уровню мастерства футболистов российских клубов? «Спартак» сейчас играет натужно. Победа над «Анжи» была вымученной, а «Локомотив», мне кажется, был ближе к победе в дерби. Тем не менее красно-белые за 10 туров до финиша имеют гандикап в шесть очков.

У «армейцев» большие проблемы в атаке. Пока Гончаренко выжимает со своей командой максимум за счет хорошей организации игры.

«Зенит» благодаря победе над «Арсеналом» остался в чемпионской гонке, только назвать эту победу убедительной тоже нельзя. Матч против «Арсенала» выявил многие проблемы в игре «Зенита». В первом тайме вся атакующая игра сводилась к забросам на Артема Дзюбу в штрафную. Дважды он здорово сбрасывал мяч под удары Данни и Жулиано – и все. Никакой вариативности в атаке, никакой остроты с флангов. В матче с «Арсеналом» Мирча Луческу перекроил стартовый состав, но какими бы классными ни были футболисты, им нужно время, чтобы сыграться», – сказал Герасимец.

Стоит отметить, что после 20 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.