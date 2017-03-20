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    Герасимец: «Чемпионскую игру не демонстрирует ни один из лидеров»

    Экс-форвард «Зенита» Сергей Герасимец не видит у фаворитов текущего розыгрыша российской Премьер-лиги интересную игру. Он отметил игровые проблемы у всех трех лидирующих команд.

    «Давайте для начала определимся, что такое чемпионская игра. Футбола, который нравился бы болельщикам и приносил результат, не показал никто. Только, может быть, мы слишком строги к уровню мастерства футболистов российских клубов? «Спартак» сейчас играет натужно. Победа над «Анжи» была вымученной, а «Локомотив», мне кажется, был ближе к победе в дерби. Тем не менее красно-белые за 10 туров до финиша имеют гандикап в шесть очков.

    У «армейцев» большие проблемы в атаке. Пока Гончаренко выжимает со своей командой максимум за счет хорошей организации игры.

    «Зенит» благодаря победе над «Арсеналом» остался в чемпионской гонке, только назвать эту победу убедительной тоже нельзя. Матч против «Арсенала» выявил многие проблемы в игре «Зенита». В первом тайме вся атакующая игра сводилась к забросам на Артема Дзюбу в штрафную. Дважды он здорово сбрасывал мяч под удары Данни и Жулиано – и все. Никакой вариативности в атаке, никакой остроты с флангов. В матче с «Арсеналом» Мирча Луческу перекроил стартовый состав, но какими бы классными ни были футболисты, им нужно время, чтобы сыграться», – сказал Герасимец.

    Стоит отметить, что после 20 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.03.2017 09:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24

      forward163 20 марта 2017, 15:18

      Тут теперь надо задаться вопросом: что для него является чемпионская игра?

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 марта 2017, 14:46

      Это уровень нашего футбола. И ничего здесь не попишешь, всему руководству плевать на качество футбола. Главное бабло крутить!

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 марта 2017, 11:21

      Вот умница! Был бы лайк, поставил бы лайк. Только нах он ему нужен.)
      А от себя добавлю: "А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь." (с)

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 марта 2017, 10:40

      прав на все 200%

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 марта 2017, 09:54

      Мне тоже была симпатичнее игра Краснодар-Уфа!!! Хоть и голов небыло!!!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 марта 2017, 09:51

      При всем при этом нужно признать что общий уровень РФПЛ вырос... нет проходных матчей... все бьются до последней секунды...претендентов на медали стало больше..- и все это радует...)))

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > каа 20 марта 2017, 13:26

      Это не говорит о росте - наоборот очень ослабла игра лидеров нашего футбола

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      Рейтинг: +1289

      каа > ijgjr 20 марта 2017, 13:38

      Весьма спорно... игра Ростова, Краснодара, Уфы, Терека тому подтверждение...

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 20 марта 2017, 09:29

      Как болельщик Спартака согласен с автором насчет оценки игры команды после перерыва. И сам неоднократно писал такие эпитеты как "натужно" и "безрадостно". Очень надеюсь что чем дальше, тем активнее и раскрепощеннее будет играть Спартак.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > _Marqella_ 20 марта 2017, 13:30

      Наш футбол уже давно не играет на зрителя - посещаемость им до лампочки - это главная беда -ведь по сути они должный зарабатывать как артисты - а они все на окладе

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      Рейтинг: +4024

      raritet > ijgjr 20 марта 2017, 14:01

      на 100 % согласен с тобой - актеру нужна публика, и он будет играть для нее в 10 раз лучше ,получая энергию зала, так и футбол. сколько уже замечал, как только наши играют где-то за бугром,при полных стадионах и игра как будто на глазах улучшается, и играют так, что вроде от них такой прыти и не ожидал..а народ не ходит на стадионы, потому что , как говорил Станиславский НЕ ВЕРЮ.

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