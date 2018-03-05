Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Герасимец
Сергей Герасимец
Завершил карьеру
13 октября 1965 (60)
| Нападающий
176 см | 76 кг
Беларусь
Статистика
Новости
Герасимец: «Игра «Зенита» – это издевательство над болельщиками и деградация Манчини как тренера»
2018.03.05 12:58
42
Герасимец: «Уход Кришито? «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока»
2018.02.27 15:27
11
Герасимец раскритиковал Манчини за эксперимент со сменой позиции Кузяева
2018.02.15 09:40
1
Герасимец не увидел больших перспектив дуэта Кокорина с Заболотным в «Зените»
2018.02.15 07:19
2
Герасимец назвал преимущества «Локомотива» над «Зенитом»
2017.10.05 08:05
22
Герасимец видит проблемы «Зенита» в оборонительной линии
2017.07.07 09:41
3
Герасимец: «Проблема была не в Луческу, а менеджменте клуба»
2017.07.07 06:55
Герасимец – о возможной покупке «Зенитом» Смолова: «Трансферная политика питерцев напоминает какой-то ураган»
2017.07.03 16:44
21
Герасимец: «Перестановки в «Зените» нужно начинать с обороны»
2017.06.13 11:52
6
Герасимец считает, что «Зениту» можно было бы назначить Семака или Радимова
2017.05.29 01:29
9
За непопадание в Лигу чемпионов «Зенита» должен ответить Луческу, считает Герасимец
2017.05.22 08:20
22
Герасимец ждет перестановок в менеджменте «Зенита»
2017.05.22 06:59
2
Герасимец не удивлен, что Кокорин потерял место в сборной
2017.05.22 06:18
3
Бывший игрок «Зенита»: «При Луческу игра команды превратилась в жалкое зрелище»
2017.05.10 18:11
20
Герасимец: «Чемпионскую игру не демонстрирует ни один из лидеров»
2017.03.20 09:17
11
Герасимец: «Прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд»
2017.01.17 06:07
10
Герасимец считает «Зенит» и «Оренбург» командами с разных планет
2016.10.24 12:15
8
Нехайчик – четвертый белорус, оформивший хет-трик в чемпионатах России
2016.10.16 20:09
1
Герасимец: «Уход Чорлуки из «Локомотива» – потеря, но не катастрофа»
2016.07.30 15:59
Герасимец: «Кокорин не до конца оправдал надежды»
2016.05.23 09:41
2
Герасимец: «Будущим тренером «Зенита» вижу Радимова»
2016.02.07 10:56
5
Герасимец: «Мне не понятна эта политика «Зенита» – скупка всех подряд»
2016.01.26 22:47
4
Герасимец: «Думаю, с таким составом «Зенит» может замахнуться на самые высокие цели в Лиге чемпионов»
2015.12.11 15:49
4
Герасимец: «Мэр Гента повел себя не очень корректно по отношению к «Зениту»
2015.12.07 10:44
1
Герасимец: «Зенит» будет играть за всю Россию»
2015.11.23 18:36
2
Герасимец: «Дзюба забьет «Мордовии»
2015.10.31 11:50
Герасимец: «Виллаш-Боаш проиграет ЦСКА и «Валенсии» и уйдет в конце сентября, а не в июне»
2015.09.11 07:39
Герасимец: «В России у «Зенита» нет соперников»
2015.08.12 13:26
8
Главные новости
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
23:32
Видео
Винисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
23:00
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
22:38
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
22:29
3
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
1
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+