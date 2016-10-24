Герасимец считает «Зенит» и «Оренбург» командами с разных планет

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга». Напомним, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

– «Зенит» обязан обыгрывать соперника. Причем без вопросов. Какие бы гости ни ставили автобусы и троллейбусы перед своей штрафной, наша ­команда обязана брать три очка. Встречаются соперники с разных планет.

– Нет такого ощущения, что «Оренбург» уступает в классе и всем остальным клубам Премьер-лиги?

– В любом случае эта команда достойна уважения, поскольку вышла в класс сильнейших. В Оренбурге люди ходят на футбол, есть уютный стадион. Команда сохранила состав. У нее квалифицированный тренер. Но потенциал невысок.