Герасимец: «Зенит» будет играть за всю Россию»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец считает, что «Зениту» предстоит побороться за очки России в таблице коэффициентов.

«В матче против «Валенсии» будет важно не дать уже сопернику хорошо сыграть при стандартах. У «Зенита» в игре с «Уралом» на поле было идеальное сочетание защитников — Кришито, Ломбертс, Гарай и Смольников, которого может заменить Анюков. Хорошая игра этой линии защиты может стать предпосылкой для того, чтобы «Зенит» прошел как можно дальше в Лиге чемпионов.



Предстоящий матч против «Валенсии» получится очень сложным. Испанцы обязательно дадут бой. Они стремятся попасть в плей-офф Лиги чемпионов, а также будут полны решимости взять реванш за поражение на «Месталье». «Зенит» еще никогда не играл в Лиге чемпионов в ситуации, когда задача в группе уже решена, и интересно посмотреть на то, как команда будет действовать в этом случае. Ну и «Зенит» должен будет играть не только за себя, но и за всю Россию. Нужно набирать очки в таблице коэффициентов, чтобы наша страна могла выставлять три команды в Лиге чемпионов», – сказал Герасимец.