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    Герасимец не удивлен, что Кокорин потерял место в сборной

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец выделил лучшего и худшего игроков команды по итогам сезона. По его словам, руководство клуба так и не смогло найти равноценную замену ушедшим игрокам.

    – Лучший игрок «Зенита» в сезоне-2016/17?

    – Дзюба. Без него уже трудно представить команду, в чемпионате наколотил за «Зенит» больше всех. Он может играть сильнее. К сожалению, дает о себе знать травмированное колено.

    – Вам не кажется, что игра Дзюбы поблекла с уходом Халка?

    – Тогда не только Артем выглядел ярче – вся команда. Ни Халку, ни Гараю, ни Витселю «Зенит» равноценной замены так и не нашел.

    – Игрок-разочарование?

    – Кокорин. Хоть и забил «Локомотиву», его потенциал гораздо выше. Если парень не изменит отношения к делу, не начнет вкалывать, так и останется вечно подающим надежды. Пока свою зарплату Кокорин не отрабатывает. Ничего удивительного, что потерял место в сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 10:00

      А сам Кокоша удивлён?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 мая 2017, 09:28

      А мне наоборот удивительно, что он не в составе сборной! С таким подходом комплектования сборной, как у Черчесова, Кокорин должен быть у него незаменимым!

      1
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 22 мая 2017, 07:54

      Молодец, всё по полочкам и честно!

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