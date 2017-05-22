Герасимец не удивлен, что Кокорин потерял место в сборной

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец выделил лучшего и худшего игроков команды по итогам сезона. По его словам, руководство клуба так и не смогло найти равноценную замену ушедшим игрокам.

– Лучший игрок «Зенита» в сезоне-2016/17?

– Дзюба. Без него уже трудно представить команду, в чемпионате наколотил за «Зенит» больше всех. Он может играть сильнее. К сожалению, дает о себе знать травмированное колено.

– Вам не кажется, что игра Дзюбы поблекла с уходом Халка?

– Тогда не только Артем выглядел ярче – вся команда. Ни Халку, ни Гараю, ни Витселю «Зенит» равноценной замены так и не нашел.

– Игрок-разочарование?

– Кокорин. Хоть и забил «Локомотиву», его потенциал гораздо выше. Если парень не изменит отношения к делу, не начнет вкалывать, так и останется вечно подающим надежды. Пока свою зарплату Кокорин не отрабатывает. Ничего удивительного, что потерял место в сборной.