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    Герасимец ждет перестановок в менеджменте «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что клубу нужны перемены. Это касается не только место главного тренера команды, но и всего менеджмента. По итогам сезона команда из Санкт-Петербурга заняла третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».

    – Может, дать Луческу еще один шанс?

    – На мой взгляд, «Зениту» нужен не только новый тренер. Назрели перемены и в менеджменте, который допускает ошибки. Так что вешать всех собак на Луческу точно не стоит.

    – Хоть кто-то из новичков усилил команду?

    – Пожалуй, лишь Лунев. В нескольких матчах неплохо проявил себя Цаллагов. Правда, это футболист не для больших задач. Но главная загадка – зачем брали Эрнани и Ивановича, которые вообще не соответствуют уровню Премьер-лиги?!

    – Даже Иванович?

    – Да он растренирован! В «Челси» полтора года на лавке сидел, в сборной Сербии по полю давно пешком ходит. Так и в «Зените» начал играть. Это стоило команде двух голов от «Андерлехта». Когда Луческу разобрался, в каком Иванович состоянии, сразу усадил в запас. Если в ЦСКА придерживаются точечной селекции, то про «Зенит» этого не скажешь. Есть и другая проблема.

    – Какая?

    – Где же питерская молодежь? Почему из года в год акцент делается на приобретении дорогостоящих легионеров, а не на воспитании своих ребят? В клубе выстроена мощная вертикаль – академия, дубль, «Зенит-2», основной состав. Но что на выходе? В «Спартаке» эта система работает более эффективно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 06:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 мая 2017, 09:30

      "– Может, дать Луческу еще один шанс?"
      Ну, брат, если не тренер, тогда кто должен формировать состав и создавать благоприятную атмосферу в команде?..

      "– Хоть кто-то из новичков усилил команду?"
      Эрнани, согласен. Ошибка.., пока...

      "– Даже Иванович?"
      Я не знаю когда было взято интервью, но Иванович в последних двух-трех играх был одним из самых заметных игроков в составе.

      "Есть и другая проблема".– "Какая?"
      Вот здесь обеими руками и другими частями тела ЗА!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2017, 08:25

      В «Спартаке» эта система работает более эффективно.Герасимец где эффективно то всего один Кутепов и тот сыроват у нас ни у кого не работает подготовка молодых ну может только ЦСКА и то потому что там Гинер прижимистый ему жалко тратиться на легов вот там и выходят молодые

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