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Герасимец ждет перестановок в менеджменте «Зенита»

22 мая 2017, 06:59
2

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что клубу нужны перемены. Это касается не только место главного тренера команды, но и всего менеджмента. По итогам сезона команда из Санкт-Петербурга заняла третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».

– Может, дать Луческу еще один шанс?

– На мой взгляд, «Зениту» нужен не только новый тренер. Назрели перемены и в менеджменте, который допускает ошибки. Так что вешать всех собак на Луческу точно не стоит.

– Хоть кто-то из новичков усилил команду?

– Пожалуй, лишь Лунев. В нескольких матчах неплохо проявил себя Цаллагов. Правда, это футболист не для больших задач. Но главная загадка – зачем брали Эрнани и Ивановича, которые вообще не соответствуют уровню Премьер-лиги?!

– Даже Иванович?

– Да он растренирован! В «Челси» полтора года на лавке сидел, в сборной Сербии по полю давно пешком ходит. Так и в «Зените» начал играть. Это стоило команде двух голов от «Андерлехта». Когда Луческу разобрался, в каком Иванович состоянии, сразу усадил в запас. Если в ЦСКА придерживаются точечной селекции, то про «Зенит» этого не скажешь. Есть и другая проблема.

– Какая?

– Где же питерская молодежь? Почему из года в год акцент делается на приобретении дорогостоящих легионеров, а не на воспитании своих ребят? В клубе выстроена мощная вертикаль – академия, дубль, «Зенит-2», основной состав. Но что на выходе? В «Спартаке» эта система работает более эффективно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Цаллагов Ибрагим Герасимец Сергей Лунев Андрей Луческу Мирча
Комментарии (2)
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Garrincha58
1495430719
В «Спартаке» эта система работает более эффективно.Герасимец где эффективно то всего один Кутепов и тот сыроват у нас ни у кого не работает подготовка молодых ну может только ЦСКА и то потому что там Гинер прижимистый ему жалко тратиться на легов вот там и выходят молодые
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Bivaliy67
1495434614
"– Может, дать Луческу еще один шанс?" Ну, брат, если не тренер, тогда кто должен формировать состав и создавать благоприятную атмосферу в команде?.. "– Хоть кто-то из новичков усилил команду?" Эрнани, согласен. Ошибка.., пока... "– Даже Иванович?" Я не знаю когда было взято интервью, но Иванович в последних двух-трех играх был одним из самых заметных игроков в составе. "Есть и другая проблема".– "Какая?" Вот здесь обеими руками и другими частями тела ЗА!
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