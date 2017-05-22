Герасимец ждет перестановок в менеджменте «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец считает, что клубу нужны перемены. Это касается не только место главного тренера команды, но и всего менеджмента. По итогам сезона команда из Санкт-Петербурга заняла третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».

– Может, дать Луческу еще один шанс?

– На мой взгляд, «Зениту» нужен не только новый тренер. Назрели перемены и в менеджменте, который допускает ошибки. Так что вешать всех собак на Луческу точно не стоит.

– Хоть кто-то из новичков усилил команду?

– Пожалуй, лишь Лунев. В нескольких матчах неплохо проявил себя Цаллагов. Правда, это футболист не для больших задач. Но главная загадка – зачем брали Эрнани и Ивановича, которые вообще не соответствуют уровню Премьер-лиги?!

– Даже Иванович?

– Да он растренирован! В «Челси» полтора года на лавке сидел, в сборной Сербии по полю давно пешком ходит. Так и в «Зените» начал играть. Это стоило команде двух голов от «Андерлехта». Когда Луческу разобрался, в каком Иванович состоянии, сразу усадил в запас. Если в ЦСКА придерживаются точечной селекции, то про «Зенит» этого не скажешь. Есть и другая проблема.

– Какая?

– Где же питерская молодежь? Почему из года в год акцент делается на приобретении дорогостоящих легионеров, а не на воспитании своих ребят? В клубе выстроена мощная вертикаль – академия, дубль, «Зенит-2», основной состав. Но что на выходе? В «Спартаке» эта система работает более эффективно.