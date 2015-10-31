Герасимец: «Дзюба забьет «Мордовии»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Мордовией» в рамках 14-го тура РФПЛ.

«Аутсайдеры тем и опасны, что играют, как раненый зверь. Понятно, что «Мордовия» приедет в Питер не за поражением, поэтому считаю, что Халк для «Зенита»т – это потеря. Это ключевой игрок, лидер команды, который может в одиночку решить судьбу матча. Другое дело, что у «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов, которые могут заменить Халка. Тем не менее, я думаю, что предстоящая встреча для питерцев будет сложной.

Хотелось бы, чтобы Артем Дзюба продлили свою голевую серию, которая тянется уже пять матчей. Для этого есть все основания. Он находится в хорошей форме и настроении, и команда чуть-чуть подстраивает под его игру. Стало больше фланговых передач, чего раньше не наблюдалось. Все говорит о том, что Артем сегодня забьет», – сказал Герасимец.