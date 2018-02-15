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  • Герасимец не увидел больших перспектив дуэта Кокорина с Заболотным в «Зените»

Герасимец не увидел больших перспектив дуэта Кокорина с Заболотным в «Зените»

15 февраля 2018, 07:19
2

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец не уверен, что схема, которую использовал в межсезонье Роберто Манчини с двумя центральными нападающими, продержится долго. По его словам, пара Кокорин-Заболотный не особо перспективна.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» состоится в четверг, 15 февраля, в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

— В контрольных матчах Манчини наигрывал схему в два центральных нападающих — Кокорин — Заболотный. Стоит ли использовать эту схему в Глазго? Или целесообразней насытить среднюю линию?

— Хороший вопрос. Нужно отталкиваться от мобильности средней линии «Селтика»: насколько хорошо они контролируют мяч? Я размышлял на эту тему — сколько продержится эта схема в два нападающих? Ведь осенью Манчини играл в одного форварда. С другой стороны, «Зенит» — фаворит, хочет не просто пройти «Селтик», а выиграть Лигу Европы. Поэтому будут применять ту схему, которую наигрывали на сборе.

— Заболотный вписался в игру «Зенита»? Стоит ли выпускать неискушенного еврокубками новичка в Глазго?

— Даже после сбора сложно сказать, вписался он полностью в игру, или нет. Антон хорошо зарекомендовал себя в «Тосно», вызывался в сборную. Он мотивирован, забивает на сборах. Но все-таки уровень сопротивления команд в начале был невысоким. Не стоит обманываться. Начиная с «Селтика» пойдут серьезные бои.

— Дуэт с Кокориным перспективен? Или Заболотный, похожий по фактуре на Дзюбу, может повторить судьбу Артема? Манчини в начале сезона также использовал пару Кокорин — Дзюба, но затем отказался от этой схемы.

— Не вижу больших перспектив дуэта Кокорина с Заболотным. И не заметил хорошего взаимодействия в товарищеских играх. Даже в тех матчах, в которых забивали оба форварда. Когда между нападающими нет взаимодействия, то начинается примитивная игра — навесил, поборолся, сбросил. Перспектива будет, если они начнут искать контакты, другие варианты игры. В таком случае имеет право на жизнь эта связка. Боюсь, что ничего хорошего не получится, если будет лишь борьба вверху.

— Сборы обнажили другую проблему — «Зенит» стал чаще проигрывать борьбу «на втором этаже». Эта проблема связана с отсутствием Ивановича?

— Без Ивановича будет намного сложнее в борьбе наверху. Шотландцы предпочитают британский стиль, будут максимально быстро доставлять мяч вперед, использовать стандартные положения и угловые. Предстоит серьезная борьба. Для меня откровение, что «Зенит» проигрывает «второй этаж», ведь Маммана и Мевля — совсем не мальчики для битья. К тому же появился Заболотный. Поэтому не стоит списывать будущие возможные проигрыши в единоборствах отсутствием Ивановича.

— Большую часть контрольных матчей из-за повреждений пропустили игроки основного состава — Паредес и Кришито. Манчини рискнет поставить их против «Селтика»?

— Считаю, что в первых играх после сборов стоит бросить в бой тех игроков, которые прошли полноценную подготовку, тех, кто не пропускал игры. Думаю, что и у Манчини такой же подход, несмотря на то, что и Кришито — капитан команды, а Паредес — основной игрок в центре, без которого сложно представить полузащиту «Зенита».

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Селтик Иванович Бранислав Заболотный Антон Кокорин Александр Кришито Доменико Герасимец Сергей Паредес Леандро Маммана Эмануэль Мевля Миха Манчини Роберто
Комментарии (2)
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spaike
1518670437
Пока ранно оценивать перспективы связки Кокорин - Заболотный. Заболотный в команде всего ничего и в серьезных матчах пока не учавствовал, вот сыграет несколько игр в ЛЕ и РФПЛ и можно будет давать хоть какую то оценку, и то с натяжкой.
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Garrincha58
1518678017
еще раз повторю перспективы Заболотного не вижу
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