Герасимец видит проблемы «Зенита» в оборонительной линии

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец уверен, что перед стартом нового сезона оборонительная линия клуба из Санкт-Петербурга выглядит самой проблемной. По его мнению, тренерскому штабу следует как можно быстрее определиться с парой центральных защитников.

– Могли бы оценить команду по линиям?

– Последние годы мы привыкли к тому, что вратарская линия «Зенита» не вызывала сомнений. Сейчас я такого сказать не могу. Лодыгин достаточно неуверенно проводил матчи. Кержаков в тех играх, где ему доверяли, выглядел убедительно, но почему-то не получил возможности проявлять себя дальше на своем посту. Непонятная и загадочная ситуация. Можно отметить Лунева как перспективного вратаря, но не более того.

– Что скажете об обороне?

– Эта линия самая проблемная. Так до конца мы и не определились по паре центральных защитников. Именно от нее и зависит надежность всей оборонительной линии. Каких только сочетаний ни было в минувшем сезоне: Кришито – Нету, Иванович – Нету, Ломбертс – Иванович. Но так и не увидели в результате ту пару, которая играла бы надежно. От этого и потеря очков, нерешенные задачи. Безусловно, оборона «Зенита» требует усиления. В большинстве случаев играла пара Нету – Кришито, но португальца я считаю слабым защитником, а итальянец и вовсе не центральный защитник. Иванович приехал растренированным, и тоже «благодаря» ему «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Да и в чемпионате России серб не демонстрировал особой надежности. Поэтому Манчини придется поломать голову и определиться с линией обороны, особенно с парой центральных защитников. Я считаю, что приобретение классного центрального бека просто необходимо. Наверняка тренерский штаб вместе с руководством этим и займется.

– Разве Иванович в дальнейшем не вписался в команду?

– Грубых промахов у него уже не было, но очевидно, что игрок потерял скорость. Хотя колоссальный опыт и мастерство у него не отнимешь. Однако для того, чтобы выигрывать Лигу чемпионов, нужны игроки гораздо сильней, чем Иванович.

– А если говорить о средней линии?

– Есть поговорка: покажи мне свою среднюю линию, а я скажу, какая у тебя команда. На мой взгляд, Луческу так и не удалось найти необходимый баланс в середине поля. Средняя линия тоже отличалась нестабильностью. Лидером здесь можно назвать Жулиано. Однако он чередовал блестящие и результативные игры с такими, когда его не было заметно на футбольном поле. Игроки в полузащите постоянно тасовались, проводились эксперименты. К хорошему это мало приводило. Хотя все футболисты классные, но выделить вряд ли кого-то можно, потому что все играли, за исключением Хави Гарсии, с большими перепадами. А классная команда, которая ставит перед собой большие задачи, не может такого себе позволить. Так что Манчини ждет непочатый край работы.