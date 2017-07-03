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  • Герасимец – о возможной покупке «Зенитом» Смолова: «Трансферная политика питерцев напоминает какой-то ураган»

Герасимец – о возможной покупке «Зенитом» Смолова: «Трансферная политика питерцев напоминает какой-то ураган»

3 июля 2017, 16:44
21

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец высказал мнение по поводу возможного приобретения петербургским клубом нападающего «Краснодара» Федора Смолова. При этом, сообщается, что сине-бело-голубые могут обменять 27-летнего игрока на Артема Дзюбу или Александра Кокорина.

Сумма отступных за Смолова составляет 30 миллионов евро. Форвард «быков» является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.

– Поступила информация, что «Краснодар» готов расстаться с Федором Смоловым в обмен на кого-то из пары Кокорин-Дзюба. Что думаете по этому поводу?

– Я могу сказать, что трансферная политика напоминает какой– то тайфун, ураган. Было объявлено, что на рынке команда будет действовать агрессивно, но что настолько, никто не ожидал. Меня удивляет массовая скупка российских игроков. Хорошо иметь и Полоза, и Ерохина, и, возможно, Смолова, но ведь кому-то придется сидеть. Сомневаюсь, что те же Полоз и Ерохин будут много играть. Мне хотелось бы, чтобы политика была разумнее. На мой взгляд, Дзюба сильнее на позиции центрфорварда, а в том, что они будут играть в паре, я сомневаюсь. Если же ставить Смолова на фланг, получится то, что мы видели на Eвро-2016. Думаю, Смолов созрел для европейского клуба, и мне хотелось бы, чтобы он перешел именно туда. А до этого момента ему лучше остаться в «Краснодаре».

– Как вам кажется, кто выиграет от возможного обмена Смолова на Кокорина?

– Если Кокорин будет вести себя так же, будут только проигравшие. И ими будут те, за кого будет играть Кокорин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Герасимец Сергей
Комментарии (21)
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Одинокий волк Маквейд
1499090303
Как бы Нева из берегов не вышла из-за урагана.
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Asbjorn
1499091760
Все правильно,скупают игроков,а играть все равно будут леги,видимо зенит крепко зацепило то,что заняли третье место,теперь нужно всех кого можно ослаблять
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Popularov
1499092184
Дзюбе и Кокорину надо ВПРАВЛЯТЬ мозги и укоротить язык, и чем БЫСТРЕЕ, тем ЛУЧШЕ! У них ЯВНО с мозгами НЕ ВСЁ в порядке, когда страдают такой ерундой!!! Руководство Зенита теперь убедилось, что ПРОМОРГАЛО этот момент! А теперь, конечно, надо им ЗАПРЕТИТЬ пиариться в соцсетях, да и в свободное время за ними надо смотреть, чтоб не позволяли себе лишнего! Надо их загрузить тренировками, а то совсем ОБАРЗЕЛИ и НАГЛО себя ведут! Им что??? Больше нечем заняться??? Пусть от обеда и до ЗАБОРА гоняют мяч, вот когда им пригодится их длинный язык! Дзюба и Кокорин позорят Зенит и самих себя!!! Кто их ТЯНУЛ за ЯЗЫК??? Кто их заставлял откалывать ИДИОТСКИЕ номера с УСАМИ!!! Они не умеют ПОДОБАЮЩЕ себя вести, на поле и вне его! Это вам пример того, что из себя представляют Дзюба и Кокорин! Все УВИДЕЛИ дурь этих двух НЕУДАЧНИКОВ!!! У них явно с мозгами не всё в порядке, если так себя БЕЗОБРАЗНО ведут! Всем стало сразу ПОНЯТНО, что из себя представляют эти два ИДИОТА от футбола! Ведь они сами себя выставляют в ДУРНОМ свете и сами себе портят БИОГРАФИЮ! Все увидели, что ДУРЬ так и прёт из них, а на футбол они уже и давно ЗАБИЛИ!!! Зарплата капает в карман, а что им бегать, пусть лошади бегают, а они ДУРЬЮ будут МАЯТЬСЯ и строить из себя ИДИОТОВ! Вот и вся их футбольная философия! Это ещё раз подтверждает, что Станислав Черчесов правильно сделал, что не взял их в сборную! Таким ПОШЛЯКАМ не место в сборной! Есть БОЛЕЕ достойные игроки, которые будут играть и приносить сборной большую пользу!!! "НАДЕЮСЬ, ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ В СБОРНОЙ!"
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fanchik
1499095226
Трансферная политика Фурсенко и Сарсания действительно напоминает "торнадо" .Создается впечатление чем больше "на тайфунят и на ураганят " на трасферах ,тем больше упадет им в карман.А потом будут разбираться что и по- чем.Только стихия
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shinnik
1499096965
Ураган "Сарсанос", самый голодный и ураганистый поэтому.. Когда ещё в Прогноз Погоды.Попа.дёшь.
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slavа0508
1499097649
Ну да когда все экономят,,,Зенит пуляет бабло,а что не пошиковать за счёт государства,,,,набрали уже на три состава и всё мало
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Тоторо
1499100093
Браво, Герасимец! Исчерпывающий комментарий всей трансферной политики питерцев, а последняя фраза - всей футбольной жизни Кокорина.
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Svoysvoemubrat
1499100941
Пир во время чумы
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dok66
1499101326
Ураганом и близко не пахнет ! Цель - скупить всех , что возможно , чтобы конкурентам не достались . А на игру и игроков - глубоко наплевать !
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Юрий Крутько
1499101475
Трансферная политика Зенита(в отношении российских игроков)-это не только усиление своего состава,но и потенциальное ослабление других клубов-конкурентов.Ну,например,почему бы бесплатно,как утверждают Зенит и Ростов,не забрать того же Полоза и Ерохина, таким командам как Спартак или ЦСКА,да и Локомотив,тоже думаю был бы не против укрепить свой состав такими качественными игроками.И,кстати,согласен, не факт,что в Питере они будут иметь постоянную игровую практику...
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