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    Герасимец – о возможной покупке «Зенитом» Смолова: «Трансферная политика питерцев напоминает какой-то ураган»

    Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец высказал мнение по поводу возможного приобретения петербургским клубом нападающего «Краснодара» Федора Смолова. При этом, сообщается, что сине-бело-голубые могут обменять 27-летнего игрока на Артема Дзюбу или Александра Кокорина.

    Сумма отступных за Смолова составляет 30 миллионов евро. Форвард «быков» является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.

    – Поступила информация, что «Краснодар» готов расстаться с Федором Смоловым в обмен на кого-то из пары Кокорин-Дзюба. Что думаете по этому поводу?

    – Я могу сказать, что трансферная политика напоминает какой– то тайфун, ураган. Было объявлено, что на рынке команда будет действовать агрессивно, но что настолько, никто не ожидал. Меня удивляет массовая скупка российских игроков. Хорошо иметь и Полоза, и Ерохина, и, возможно, Смолова, но ведь кому-то придется сидеть. Сомневаюсь, что те же Полоз и Ерохин будут много играть. Мне хотелось бы, чтобы политика была разумнее. На мой взгляд, Дзюба сильнее на позиции центрфорварда, а в том, что они будут играть в паре, я сомневаюсь. Если же ставить Смолова на фланг, получится то, что мы видели на Eвро-2016. Думаю, Смолов созрел для европейского клуба, и мне хотелось бы, чтобы он перешел именно туда. А до этого момента ему лучше остаться в «Краснодаре».

    – Как вам кажется, кто выиграет от возможного обмена Смолова на Кокорина?

    – Если Кокорин будет вести себя так же, будут только проигравшие. И ими будут те, за кого будет играть Кокорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 16:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июля 2017, 20:38

      Кокоша и дерево ---не стоят одного Смолова

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 июля 2017, 20:04

      Трансферная политика Зенита(в отношении российских игроков)-это не только усиление своего состава,но и потенциальное ослабление других клубов-конкурентов.Ну,например,почему бы бесплатно,как утверждают Зенит и Ростов,не забрать того же Полоза и Ерохина, таким командам как Спартак или ЦСКА,да и Локомотив,тоже думаю был бы не против укрепить свой состав такими качественными игроками.И,кстати,согласен, не факт,что в Питере они будут иметь постоянную игровую практику...

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Юрий Крутько 3 июля 2017, 22:38

      Задача 2 класса. В команде больше 40 игроков, на поле выходит 11+3. Вопрос - сколько человек теряет квалификацию и считает, что тренер чмо? Можете представить такую ситуацию с хирургами, стоматологами или летчиками?

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 20:02

      Ураганом и близко не пахнет ! Цель - скупить всех , что возможно , чтобы конкурентам не достались . А на игру и игроков - глубоко наплевать !

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > dok66 3 июля 2017, 22:40

      И когда, с таким подходом, мы обыграем немцев с чилийцами?

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 19:55

      Пир во время чумы

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 3 июля 2017, 19:41

      Браво, Герасимец! Исчерпывающий комментарий всей трансферной политики питерцев, а последняя фраза - всей футбольной жизни Кокорина.

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 3 июля 2017, 19:00

      Ну да когда все экономят,,,Зенит пуляет бабло,а что не пошиковать за счёт государства,,,,набрали уже на три состава и всё мало

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2017, 18:49

      Ураган "Сарсанос",
      самый голодный и ураганистый поэтому..
      Когда ещё в Прогноз Погоды.Попа.дёшь.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > vvv246 3 июля 2017, 19:07

      Не могу,на глазах лишают любимой команды...
      Так и буду.Дрифти"ть..

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июля 2017, 18:21

      футболльная несет разрушение и опустошение

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июля 2017, 18:20

      Трансферная политика Фурсенко и Сарсания действительно напоминает "торнадо" .Создается впечатление чем больше "на тайфунят и на ураганят " на трасферах ,тем больше упадет им в карман.А потом будут разбираться что и по- чем.Только стихия

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > fanchik 3 июля 2017, 21:00

      никто не будет разбираться, все в теме, вот в чем фишка. А Ростова уже нет

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 июля 2017, 17:48

      Конечно , выдали провальный сезон, проиграли несколько матчей полному днищу, не попали в ЛЧ... Манчини заставит их бегать, особенно блатных наших с российскими паспортами, задвигаются сейчас, логика правильная: набрать двойной состав для легионеров и приблатнённых, чтобы жопы рвали и те и другие

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