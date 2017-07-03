Герасимец – о возможной покупке «Зенитом» Смолова: «Трансферная политика питерцев напоминает какой-то ураган»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец высказал мнение по поводу возможного приобретения петербургским клубом нападающего «Краснодара» Федора Смолова. При этом, сообщается, что сине-бело-голубые могут обменять 27-летнего игрока на Артема Дзюбу или Александра Кокорина.

Сумма отступных за Смолова составляет 30 миллионов евро. Форвард «быков» является лучшим бомбардиром РФПЛ последних двух сезонов.

– Поступила информация, что «Краснодар» готов расстаться с Федором Смоловым в обмен на кого-то из пары Кокорин-Дзюба. Что думаете по этому поводу?

– Я могу сказать, что трансферная политика напоминает какой– то тайфун, ураган. Было объявлено, что на рынке команда будет действовать агрессивно, но что настолько, никто не ожидал. Меня удивляет массовая скупка российских игроков. Хорошо иметь и Полоза, и Ерохина, и, возможно, Смолова, но ведь кому-то придется сидеть. Сомневаюсь, что те же Полоз и Ерохин будут много играть. Мне хотелось бы, чтобы политика была разумнее. На мой взгляд, Дзюба сильнее на позиции центрфорварда, а в том, что они будут играть в паре, я сомневаюсь. Если же ставить Смолова на фланг, получится то, что мы видели на Eвро-2016. Думаю, Смолов созрел для европейского клуба, и мне хотелось бы, чтобы он перешел именно туда. А до этого момента ему лучше остаться в «Краснодаре».

– Как вам кажется, кто выиграет от возможного обмена Смолова на Кокорина?

– Если Кокорин будет вести себя так же, будут только проигравшие. И ими будут те, за кого будет играть Кокорин.