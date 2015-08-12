Герасимец: «В России у «Зенита» нет соперников»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец высказал свое мнение о том, что сулит петербуржцам уход Саломона Рондона, а также постарался найти объяснение неудачному старту «Краснодара» и «Рубина».

«Уход Рондона из «Зенита» нужно рассматривать с нескольких сторон. Для игрока это верное решение, потому что он уходит в тот клуб, где будет постоянно играть. В «Зените» у него такой возможности нет. Что касается команды, то мне кажется, что лучше и надeжнее было бы сохранить венесуэльца в команде. Потому что после его ухода у нас в нападении остался только Дзюба.

До тех пор пока «Зенит» не начнет выступления в Лиге чемпионов, все будут говорить, что соперники сине-бело-голубых уступают им в классе. Потому что в России действительно у «Зенита» нет соперников. Пожалуй, самым серьезным испытанием «сине-бело-голубых» стал поединок с московским «Динамо», у этой команды мы с трудом выиграли. На данный момент подопечные Андре Виллаш-Боаша сильнее «Краснодара» и обязаны побеждать. Думаю, что действительно серьезными испытаниями для «сине-бело-голубых» станут матчи с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом».

После удачных сезонов, а прошлый сезон получился для «Краснодара» успешным, происходит какая-то переоценка собственных возможностей. И это происходит не только с «Краснодаром», такая же ситуация сейчас у «Рубина». Плюс к этому добавился перенасыщенный календарь, потому что «быки» участвуют в отборочном раунде Лиги Европы. Команде приходится играть через два дня на третий, а это очень непросто, команда порой выглядит тяжеловато. Вот этими двумя причинами я бы объяснил неудачным старт «Краснодара» в этом сезоне», — заявил Герасимец.

