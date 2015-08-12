Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Герасимец: «В России у «Зенита» нет соперников»

    Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец высказал свое мнение о том, что сулит петербуржцам уход Саломона Рондона, а также постарался найти объяснение неудачному старту «Краснодара» и «Рубина».

    «Уход Рондона из «Зенита» нужно рассматривать с нескольких сторон. Для игрока это верное решение, потому что он уходит в тот клуб, где будет постоянно играть. В «Зените» у него такой возможности нет. Что касается команды, то мне кажется, что лучше и надeжнее было бы сохранить венесуэльца в команде. Потому что после его ухода у нас в нападении остался только Дзюба.

    До тех пор пока «Зенит» не начнет выступления в Лиге чемпионов, все будут говорить, что соперники сине-бело-голубых уступают им в классе. Потому что в России действительно у «Зенита» нет соперников. Пожалуй, самым серьезным испытанием «сине-бело-голубых» стал поединок с московским «Динамо», у этой команды мы с трудом выиграли. На данный момент подопечные Андре Виллаш-Боаша сильнее «Краснодара» и обязаны побеждать. Думаю, что действительно серьезными испытаниями для «сине-бело-голубых» станут матчи с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом».

    После удачных сезонов, а прошлый сезон получился для «Краснодара» успешным, происходит какая-то переоценка собственных возможностей. И это происходит не только с «Краснодаром», такая же ситуация сейчас у «Рубина». Плюс к этому добавился перенасыщенный календарь, потому что «быки» участвуют в отборочном раунде Лиги Европы. Команде приходится играть через два дня на третий, а это очень непросто, команда порой выглядит тяжеловато. Вот этими двумя причинами я бы объяснил неудачным старт «Краснодара» в этом сезоне», — заявил Герасимец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vovinho11
    1439375792
    Про Рубин забыл
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1439376035
    Это правда.Мы лучшие.
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439377064
    НЕ СМЕШИ!!!!!!!!! с такой игрой и судьями даже не могут все равно ничего.Боаш -это ошибка, ничего-пока порадуйтесь, соперники еще не попались,скоро поймете,в какоую бездну рыжий приведет.РИСУНКА ИГРЫ НЕТ.банально дать мяч Хульку, и падения везде .ВСЕ.о чем ты ,ГЕРАСИМЕЦ?
    Ответить
    RUSARM
    1439380700
    Герасимец,ты себе льстишь!!! Не говори гоп!!!
    Ответить
    СС Варяг
    1439382364
    Кони соперник. И сраптак может нервы пощекотать.
    Ответить
    Romeo SL
    1439382967
    неудачный старт это уход Широкова уход Измайлова и отсутствие Жоазинью.а у Зенита нет равных потому что нет равных спонсоров.думаю лишь бы нашему гранду не попались либо АПОЭЛ либо Аустрия либо Малага)
    Ответить
    астраханец
    1439387191
    Зенит сейчас не очень то и силен. Тут Спартак еще не понятно что из себя представляет, да и если ЦСКА в обороне подтянется, то питерцы неслабо грохнутся. ЦСКА и Спартак это вам не Терек с Уралом, не разбитое Динамо
    Ответить
    ologreds
    1694997416
    numo438723
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+