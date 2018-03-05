Герасимец: «Игра «Зенита» – это издевательство над болельщиками и деградация Манчини как тренера»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец обрушил град критики на петербургскую команду и ее главного тренера Роберто Манчини после того, как сине-бело-голубые не сумели обыграть «Амкар» (0:0) в домашнем матче 21-го тура РФПЛ.

– Игра оставила довольно тягостные впечатления. Оправдания найти очень сложно. Если не говорить о результате, который был определяющим, мы потеряли два очка и выбыли из зоны Лиги чемпионов. А о золотых медалях на сегодняшний день речь уже не идет.

Можно говорить о качестве игры. Вернее, о той тягомотине, которую болельщики наблюдали в превосходных условиях. Еще больше меня возмущают слова главного тренера, который ссылается на судью. Это вопиющее безобразие, которое демонстрирует только одно: Манчини кажется, что в России никто не разбирается в футболе, кроме него самого. Он, видимо, забыл, как в 1988 году сборная СССР разбила в пух и прах итальянцев, в составе которых он играл, на чемпионате Европы? Или забыл, как нужно играть в футболе? Или то, что показывает его команда, – это футбол? В моем понимании – это издевательство над болельщиками и его деградация, как тренера!

– Ну а все-таки, повлиял ли судья на результат?

– Уважающие себя тренеры опираются на свою подготовку, состав и философию. Если что-то не получается – судья виноват? Вот и мы до этого докатились.

– По делу ли удаления, на ваш взгляд?

– На какой минуте была первая красная карточка? На 67‑й! Играть еще 23 минуты! Но прежде всего – это вопрос Ерохину, а не судье. Если у тебя уже есть желтая карточка, зачем так опасно играть и прыгать в ноги сопернику на чужой половине поля? Думаю, Курбан Бердыев за такой фол очень жестко бы поступил с Ерохиным. Я уже не говорю о Лобановском. Словом, здесь вина не судьи в этой карточке.

Второй момент: может ли себя так безобразно вести Кришито, который за короткое время умудрился получить две желтые карточки, аплодируя судье и, наверное, оскорбляя его?! Если человек, который решил вернуться в Италию, так себя ведет, может быть, стоит его туда уже сейчас отправить и не ждать лета? Зачем нужна такая комедия и такое безобразие?! И главное: что испортил судья? Самые запоминающиеся были последние десять минут, когда «Зенит» находился в меньшинстве и пытался выиграть, что делает футболистам, которые остались на поле, честь. Но отнюдь ни Кришито, Ерохину или Манчини, который обвиняет во всем судей.

– Общеизвестно, что «Амкар» – одна из самых оборонительных команд. За счет чего можно было ее обыграть?

– Пермяки находятся рядом с зоной вылета, поэтому, если мы не можем взломать «Амкар» в чемпионате России, то кого вообще можем? Зачем мы покупаем пять аргентинцев, привозим лучших российских игроков? Может, попробовать своих вырастить, которые сломают этого соперника? Изначально было понятно, что «Амкар» приедет играть в не атакующий футбол. Для «Зенита» ведь это не было сногсшибательной новостью? Но где наши хваленые мастера, суперзвезды-аргентинцы? Неужели мы будем ссылаться на то, что соперник поставил «автобус» и судья ему помог? Чушь собачья и обман болельщиков. «Зенит» сегодня предстал очень блеклой командой. Отнюдь не той, что готова стать чемпионом России и заслуживает места в Лиге чемпионов! В этом и заключается вся правда...