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    Герасимец: «Игра «Зенита» – это издевательство над болельщиками и деградация Манчини как тренера»

    Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец обрушил град критики на петербургскую команду и ее главного тренера Роберто Манчини после того, как сине-бело-голубые не сумели обыграть «Амкар» (0:0) в домашнем матче 21-го тура РФПЛ.

    – Игра оставила довольно тягостные впечатления. Оправдания найти очень сложно. Если не говорить о результате, который был определяющим, мы потеряли два очка и выбыли из зоны Лиги чемпионов. А о золотых медалях на сегодняшний день речь уже не идет.

    Можно говорить о качестве игры. Вернее, о той тягомотине, которую болельщики наблюдали в превосходных условиях. Еще больше меня возмущают слова главного тренера, который ссылается на судью. Это вопиющее безобразие, которое демонстрирует только одно: Манчини кажется, что в России никто не разбирается в футболе, кроме него самого. Он, видимо, забыл, как в 1988 году сборная СССР разбила в пух и прах итальянцев, в составе которых он играл, на чемпионате Европы? Или забыл, как нужно играть в футболе? Или то, что показывает его команда, – это футбол? В моем понимании – это издевательство над болельщиками и его деградация, как тренера!

    – Ну а все-таки, повлиял ли судья на результат?

    – Уважающие себя тренеры опираются на свою подготовку, состав и философию. Если что-то не получается – судья виноват? Вот и мы до этого докатились.

    – По делу ли удаления, на ваш взгляд?

    – На какой минуте была первая красная карточка? На 67‑й! Играть еще 23 минуты! Но прежде всего – это вопрос Ерохину, а не судье. Если у тебя уже есть желтая карточка, зачем так опасно играть и прыгать в ноги сопернику на чужой половине поля? Думаю, Курбан Бердыев за такой фол очень жестко бы поступил с Ерохиным. Я уже не говорю о Лобановском. Словом, здесь вина не судьи в этой карточке.

    Второй момент: может ли себя так безобразно вести Кришито, который за короткое время умудрился получить две желтые карточки, аплодируя судье и, наверное, оскорбляя его?! Если человек, который решил вернуться в Италию, так себя ведет, может быть, стоит его туда уже сейчас отправить и не ждать лета? Зачем нужна такая комедия и такое безобразие?! И главное: что испортил судья? Самые запоминающиеся были последние десять минут, когда «Зенит» находился в меньшинстве и пытался выиграть, что делает футболистам, которые остались на поле, честь. Но отнюдь ни Кришито, Ерохину или Манчини, который обвиняет во всем судей.

    – Общеизвестно, что «Амкар» – одна из самых оборонительных команд. За счет чего можно было ее обыграть?

    – Пермяки находятся рядом с зоной вылета, поэтому, если мы не можем взломать «Амкар» в чемпионате России, то кого вообще можем? Зачем мы покупаем пять аргентинцев, привозим лучших российских игроков? Может, попробовать своих вырастить, которые сломают этого соперника? Изначально было понятно, что «Амкар» приедет играть в не атакующий футбол. Для «Зенита» ведь это не было сногсшибательной новостью? Но где наши хваленые мастера, суперзвезды-аргентинцы? Неужели мы будем ссылаться на то, что соперник поставил «автобус» и судья ему помог? Чушь собачья и обман болельщиков. «Зенит» сегодня предстал очень блеклой командой. Отнюдь не той, что готова стать чемпионом России и заслуживает места в Лиге чемпионов! В этом и заключается вся правда...

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.03.2018 12:58
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +448

      Paladius 6 марта 2018, 16:33

      Если бы можно было поставить лайк под интервью, то Герасимец получил большой палец вверх. Все четко и по делу. Согласен на 100%.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 марта 2018, 10:24

      На таком стадионе команда должна не просто обыгрывать,а громить соперника,показывать классный футбол,а не фолить на уровне ПФЛ!

      0
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 5 марта 2018, 20:18

      РБ Лейпциг для Манчини может и должен стать последней проверкой на вшивость. Миллер не простит столь раннего вылета из ЛЕ.

      2
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      Рейтинг: +67296

      portero 5 марта 2018, 19:22

      по делу аргентицев и итальянцев , просто уе... полное .
      нет команды а сброд игроков без тренера

      3
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      Рейтинг: +567

      LAY394 5 марта 2018, 19:09

      Все ипать звезды там, им манчини не указ

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 марта 2018, 19:01

      Манчини-очень большое разочарование,как для Зенита,так и для всей РФПЛ...Возьмите Сёмина,Гаджиева,Гончаренко,Каррера-эти тренера чувствуют команду,они знают,как управлять игроками,как выстроить игру,в конце концов,видна КОМАНДА...В случае же с Манчини этого совсем не видно,хаос и неразбериха,при очень хорошем подборе игроков.И ещё,Роберто винит кого угодно,но только не себя,а значит прогресса не видать...Теоретически предположить, на 9 оставшихся игр назначить Гаджиева,уверен результат был бы намного лучше...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 18:42

      Все правильно, кроме деградации. Походу, Манчини как тренер всегда был такой - тупой с завышенным самомнением и поисками виноватых вокруг. Чем он, собственно, и пленил г-на Фурсенко.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:39

      Браво!!! все по делу 100%! не убавить не прибавить!!

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      Рейтинг: +86

      LX Zet 5 марта 2018, 16:56

      Очень печально смотреть на такой Зенит...в 90ых стандартное 7-е место в чемпе и то выглядело в разы интересней

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > LX Zet 5 марта 2018, 17:20

      Вот сейчас так же бы они занимали!!!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2018, 16:14

      Такие игроки любого тренера выживут из клуба. Они вообще его не слышали. Им никто не указ. Вот что печально

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