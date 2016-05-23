Герасимец: «Кокорин не до конца оправдал надежды»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец подвел итоги сезона для петербургской команды.

«Оборона «Зенита» укомплектована футболистами высочайшего уровня, но должной надежности не продемонстрировала. Часто менялись сочетания защитников, но оптимального не было. Разочаровал Ломбертс, который неудачно провел этот сезон, играл с ошибками. Игра Гарая тоже не выглядела такой уверенной, какой мы ее привыкли видеть. Поэтому были проблемы, особенно в центральной зоне. Не на своем уровне провел сезон Кришито. Можно отметить только Смольникова, который прогрессирует.

Безусловно, есть ряд игроков, без которых сложно представить себе нынешний «Зенит». Прежде всего это Халк, Данни и Витсель, определяющие стиль игры. Но, к сожалению, Данни травмировался. Возможно, это и помешало «Зениту» занять второе место. А так – мощная средняя линия, самая сильная в чемпионате России, укомплектованная мастерами высочайшего уровня. Все упомянутые мной футболисты плюс Шатов провели сезон на хорошем уровне.

Если осеннюю часть сезона Дзюба провел блестяще, то весной его голевой прицел немного сбился. Стоит отметить достаточно неожиданную для него связку с Халком. Словом, Артем – хорошее приобретение, чего нельзя сказать о Кокорине, который не до конца оправдал возложенные на него надежды. Наверное, ему это предстоит сделать в будущем», – рассказал Герасимец.