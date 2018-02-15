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  • Герасимец раскритиковал Манчини за эксперимент со сменой позиции Кузяева

Герасимец раскритиковал Манчини за эксперимент со сменой позиции Кузяева

15 февраля 2018, 09:40
1

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец до сих пор не понимает политики главного тренера команды Роберто Манчини относительно основного состава. По его словам, осталось слишком мало матчей в сезоне, чтобы экспериментировать с ротацией игроков.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» состоится в четверг, 15 февраля, в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

— Что в игре «Зенита» вызывает опасение перед матчем?

— Вызывает опасение ощущение неопределенности. То, о чем мы говорили — мы не знаем, как долго «Зенит» будет играть в два нападающих, каким будет основной состав, кто сыграет на флангах — Ригони, Дриусси, Полоз, а может быть, и Жирков? Вызывает ряд вопросов наличие на правом фланге Кузяева. Но это право тренера, мы видим, как Зинченко играет на фланге обороны «Манчестер Сити». Эти вопросы накапливаются, и нет ответов, как их и не было в прошлом году. Словом «ротация» мы запудрили мозги всем дилетантам. Какая ротация?! Осталось 10 игр чемпионата, и неизвестно сколько в Лиге Европы! Должны играть сильнейшие! Хочется понимать, на кого ориентируется Манчини. Особенно интересует, кто будет основной парой опорных.

— А вам понравилось, как Кузяев играл на правом фланге? Он сможет заменить в матче с «Селтиком» того же Смольникова, если тот не набрал оптимальной формы?

— Мне вообще не понравилась эта идея. С тем же успехом туда можно поставить Ерохина или Краневиттера. В прошлом году Кузяев выглядел наиболее эффективно в средней линии из всех полузащитников, включая Паредеса. Зачем Кузяева ставить на место правого защитника? Это логичный вопрос. Зачем лишать одаренного игрока его позиции? Ему нужно расти и прогрессировать на позиции в центре поля. Сколько он забил важных мячей в первой части чемпионата! Приносил очки, забивал великолепные голы, можно вспомнить много матчей! Краневиттер, к примеру, выглядел не так эффективно. Не думаю, что Кузяев будет играть на правом фланге защиты с «Селтиком». Это был эксперимент Манчини.

— Манчини также подкорректировал позицию Дриусси. Он принесет больше пользы, играя на левом фланге, чем в центре?

— Он лучше выглядит на позициях атакующих фланговых игроков. В центре — Кокорин, Дриусси и Ригони — по флангам. Другое дело, что в начале чемпионата он был результативен, но потом сник, стал незаметен. Это вопросы психологии. Может, у Дриусси что-то не складывается в быту? Если он сможет решить вопросы с психологией, то продолжит забивать. А играет он справа или слева — не имеет значения.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Герасимец Сергей Кузяев Далер Манчини Роберто
Комментарии (1)
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Garrincha58
1518677871
поставить Заболотного в центр, а Кокорина на фланг еще бредовее чем перестановка с Кузяевым, не понимаю зачем нужен Заболотный и уверен с него толку не будет
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