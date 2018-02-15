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    Герасимец раскритиковал Манчини за эксперимент со сменой позиции Кузяева

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец до сих пор не понимает политики главного тренера команды Роберто Манчини относительно основного состава. По его словам, осталось слишком мало матчей в сезоне, чтобы экспериментировать с ротацией игроков.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» состоится в четверг, 15 февраля, в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

    — Что в игре «Зенита» вызывает опасение перед матчем?

    — Вызывает опасение ощущение неопределенности. То, о чем мы говорили — мы не знаем, как долго «Зенит» будет играть в два нападающих, каким будет основной состав, кто сыграет на флангах — Ригони, Дриусси, Полоз, а может быть, и Жирков? Вызывает ряд вопросов наличие на правом фланге Кузяева. Но это право тренера, мы видим, как Зинченко играет на фланге обороны «Манчестер Сити». Эти вопросы накапливаются, и нет ответов, как их и не было в прошлом году. Словом «ротация» мы запудрили мозги всем дилетантам. Какая ротация?! Осталось 10 игр чемпионата, и неизвестно сколько в Лиге Европы! Должны играть сильнейшие! Хочется понимать, на кого ориентируется Манчини. Особенно интересует, кто будет основной парой опорных.

    — А вам понравилось, как Кузяев играл на правом фланге? Он сможет заменить в матче с «Селтиком» того же Смольникова, если тот не набрал оптимальной формы?

    — Мне вообще не понравилась эта идея. С тем же успехом туда можно поставить Ерохина или Краневиттера. В прошлом году Кузяев выглядел наиболее эффективно в средней линии из всех полузащитников, включая Паредеса. Зачем Кузяева ставить на место правого защитника? Это логичный вопрос. Зачем лишать одаренного игрока его позиции? Ему нужно расти и прогрессировать на позиции в центре поля. Сколько он забил важных мячей в первой части чемпионата! Приносил очки, забивал великолепные голы, можно вспомнить много матчей! Краневиттер, к примеру, выглядел не так эффективно. Не думаю, что Кузяев будет играть на правом фланге защиты с «Селтиком». Это был эксперимент Манчини.

    — Манчини также подкорректировал позицию Дриусси. Он принесет больше пользы, играя на левом фланге, чем в центре?

    — Он лучше выглядит на позициях атакующих фланговых игроков. В центре — Кокорин, Дриусси и Ригони — по флангам. Другое дело, что в начале чемпионата он был результативен, но потом сник, стал незаметен. Это вопросы психологии. Может, у Дриусси что-то не складывается в быту? Если он сможет решить вопросы с психологией, то продолжит забивать. А играет он справа или слева — не имеет значения.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.02.2018 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2018, 09:57

      поставить Заболотного в центр, а Кокорина на фланг еще бредовее чем перестановка с Кузяевым, не понимаю зачем нужен Заболотный и уверен с него толку не будет

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