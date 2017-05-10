Бывший игрок «Зенита»: «При Луческу игра команды превратилась в жалкое зрелище»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу может покинуть петербургский клуб по окончании сезона. Герасимец заявил, что под руководство румынского специалиста «Зенит» перестал быть сильной командой.

«Слухи слухами, но под ними есть весомое основание. Игра «Зенита» при Луческу превратилась в жалкое зрелище. Мы были сильной командой и тут вдруг стали мальчиками для битья. При румыне получилось так, что сине-бело-голубые якобы зависят исключительно от посторонних факторов: судейства, качества газона, погоды… В общем, от всего того, от чего «Зенит» зависеть не должен. Все это говорит только о том, что тренерская работа выполнена из ряда вон плохо», – сказал Герасимец.

За три тура до конца сезона «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.