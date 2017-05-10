Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший игрок «Зенита»: «При Луческу игра команды превратилась в жалкое зрелище»

    Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу может покинуть петербургский клуб по окончании сезона. Герасимец заявил, что под руководство румынского специалиста «Зенит» перестал быть сильной командой.

    «Слухи слухами, но под ними есть весомое основание. Игра «Зенита» при Луческу превратилась в жалкое зрелище. Мы были сильной командой и тут вдруг стали мальчиками для битья. При румыне получилось так, что сине-бело-голубые якобы зависят исключительно от посторонних факторов: судейства, качества газона, погоды… В общем, от всего того, от чего «Зенит» зависеть не должен. Все это говорит только о том, что тренерская работа выполнена из ряда вон плохо», – сказал Герасимец.

    За три тура до конца сезона «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 мая 2017, 20:20

      В этом сезоне был самый неудачный выбор тренера с времен Петржелы! Почему-то Зенит решили сравнить с Шахтером, хотя весь тот чемпионат слабее наших клубов,даже в "разобранном виде"Видимо, такое решение принималось в связи с выступлением только в ЛЕ Сейчас все повторилось Хотелось бы пожелать нашему руководству не наступить на те же "грабли" Нужно очень вдумчиво подойти к выбору главного тренера,чтобы больше радовать болельщиков Зенита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 мая 2017, 10:25

      Ясно одно, что если Зенит с такой игрой располагается на третьем месте, значит у остальных всё ещё хуже... И это прискорбно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3941

      Kollljan 10 мая 2017, 21:20

      Да вспомним начало чемпионата. Кто из вас вообще мог предполагать тренером Луческу? Кто угодно, только не 70-ти летний пожилой человек. Очень сомнительное назначение с неясными перспективами. Плюс ко всему покупка целой кучи никчемных игроков, ранее мало кому известных. Так может мы все чего-то не понимаем? Может в следующем сезоне Мирча "даст стране угля" и все мы восхитимся преображением Зенита? Или как?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2017, 20:29

      С таким набором игроков ни Конте ни Мауринью и Пеп ничего не смогли бы сделать лучше Луческу неужели румын обязан их учить обводить бить по воротам быстрее бегать мыслить на поле этому всему им надо было еще в школе учится а сейчас поздно Кокорину и К стать игроками европейского уровня им просто не дано природой а они выбрали футбол а надо было идти в балет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 мая 2017, 19:33

      Этот никогда не врал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 мая 2017, 19:02

      Дзюба развалил Зенит)) Как он ушел из Спартака)) то сразу чемпионство взяли)) а Зенит катиться на дно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > spartak_88 10 мая 2017, 22:22

      Молитва тренеров-неудачников Артёму Дзюбе:

      "Назови же меня тренеришкой!"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Кронштадт65 11 мая 2017, 13:40

      От УБОГИХ ничего другого не услышишь! Можешь не заниматься дальше саморазоблачением. Всем и так всё давно ясно! :-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 19:01

      Виноваты игроки,нет самоотдачи и лидера как Халк,Витсель,когда продавали,что думали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > 3a zenit 10 мая 2017, 19:53

      ну и?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > 3a zenit 10 мая 2017, 19:54

      Ваша каша-подскажи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2017, 18:48

      А может, всё проще? Глядя на таких, как дзюба, Кокорин, Гарсия и прочих, у любого тренера быстро появится желание по-скорее свинтить. Это не команда, а сброд ленивых и без фантазии миллионеров, которым игра уже давно влом. Все радости уже испытали. Лига чемпионов не по зубам. Скуууучно. Ощущение, что и руководству клуб в тягость. Вот только дзюба в пролёте. Остался нетитулованым )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > APchelov 10 мая 2017, 19:20

      Дзюба в составе Зенита уже 3 трофея выиграл!Не хуже меня должен это знать,если за Зенит болеешь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > APchelov 10 мая 2017, 19:59

      Первый раз вижу претензии к Гарсии! По-моему он как раз единственный боец из этой троицы! Другое дело, что не такой фартовый как Дзюба, от которого мяч в ворота отлетает иногда.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > Гореболелам 10 мая 2017, 20:06

      В прошлом сезоне Дзюба выиграл Кубок и Суперкубок России,в этом сезоне Суперкубок России

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Roman Viktorovich 10 мая 2017, 21:01

      Кубки - это не чемпионство. Наш кубок - пародия на турнир. Возможность попасть в ле. Суперкубок - вообще ничто

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > APchelov 10 мая 2017, 21:02

      Ну и?Я что сказал что Дзюба чемпионом был в составе Зенита?Его называют нетитулованным,что он в Зенит ушел за трофеями,я и сказал, что он эти трофеи выиграл!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Обер-КанцлерЪ 10 мая 2017, 21:14

      Гарсия - убогий, но очень дорогой ноль. А его испанское прошлое весьма сомнительно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 мая 2017, 18:41

      Да её и до Луческу не было. При Боаше Халк тащил, плюс Гарай. А так последний раз Зенит играл вменяемо первые года полтора при Спалетти. Но и при нём же началось то болото, в котором Зенит до сих пор. Не игра а мучение.
      Но тут целый спектр факторов виной, а не только тренер. Трансферная политика вызывает вопросы. По уровню игры, а так же по отношению к ней, не мало в составе персоналий, коих далее наблюдать в форме Зенита не хотелось бы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:33

      До Терека, я как-то грешил на игроков Зенита,
      А теперь соглашусь, была не команда, а её игра побита.
      А игру ставит тренер
      И этот по ходу - несовершенен.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11