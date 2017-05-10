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  • Бывший игрок «Зенита»: «При Луческу игра команды превратилась в жалкое зрелище»

Бывший игрок «Зенита»: «При Луческу игра команды превратилась в жалкое зрелище»

10 мая 2017, 18:11
20

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу может покинуть петербургский клуб по окончании сезона. Герасимец заявил, что под руководство румынского специалиста «Зенит» перестал быть сильной командой.

«Слухи слухами, но под ними есть весомое основание. Игра «Зенита» при Луческу превратилась в жалкое зрелище. Мы были сильной командой и тут вдруг стали мальчиками для битья. При румыне получилось так, что сине-бело-голубые якобы зависят исключительно от посторонних факторов: судейства, качества газона, погоды… В общем, от всего того, от чего «Зенит» зависеть не должен. Все это говорит только о том, что тренерская работа выполнена из ряда вон плохо», – сказал Герасимец.

За три тура до конца сезона «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей Луческу Мирча
Комментарии (20)
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subbotaspartak
1494430428
До Терека, я как-то грешил на игроков Зенита, А теперь соглашусь, была не команда, а её игра побита. А игру ставит тренер И этот по ходу - несовершенен.
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Nevsky_RU
1494430883
Да её и до Луческу не было. При Боаше Халк тащил, плюс Гарай. А так последний раз Зенит играл вменяемо первые года полтора при Спалетти. Но и при нём же началось то болото, в котором Зенит до сих пор. Не игра а мучение. Но тут целый спектр факторов виной, а не только тренер. Трансферная политика вызывает вопросы. По уровню игры, а так же по отношению к ней, не мало в составе персоналий, коих далее наблюдать в форме Зенита не хотелось бы
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APchelov
1494431282
А может, всё проще? Глядя на таких, как дзюба, Кокорин, Гарсия и прочих, у любого тренера быстро появится желание по-скорее свинтить. Это не команда, а сброд ленивых и без фантазии миллионеров, которым игра уже давно влом. Все радости уже испытали. Лига чемпионов не по зубам. Скуууучно. Ощущение, что и руководству клуб в тягость. Вот только дзюба в пролёте. Остался нетитулованым )
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Mahone
1494432091
Виноваты игроки,нет самоотдачи и лидера как Халк,Витсель,когда продавали,что думали?
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spartak_88
1494432177
Дзюба развалил Зенит)) Как он ушел из Спартака)) то сразу чемпионство взяли)) а Зенит катиться на дно
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shinnik
1494434024
Этот никогда не врал.
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Garrincha58
1494437390
С таким набором игроков ни Конте ни Мауринью и Пеп ничего не смогли бы сделать лучше Луческу неужели румын обязан их учить обводить бить по воротам быстрее бегать мыслить на поле этому всему им надо было еще в школе учится а сейчас поздно Кокорину и К стать игроками европейского уровня им просто не дано природой а они выбрали футбол а надо было идти в балет
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Kollljan
1494440450
Да вспомним начало чемпионата. Кто из вас вообще мог предполагать тренером Луческу? Кто угодно, только не 70-ти летний пожилой человек. Очень сомнительное назначение с неясными перспективами. Плюс ко всему покупка целой кучи никчемных игроков, ранее мало кому известных. Так может мы все чего-то не понимаем? Может в следующем сезоне Мирча "даст стране угля" и все мы восхитимся преображением Зенита? Или как?
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Bivaliy67
1494487502
Ясно одно, что если Зенит с такой игрой располагается на третьем месте, значит у остальных всё ещё хуже... И это прискорбно.
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ZENIT-59
1494696043
В этом сезоне был самый неудачный выбор тренера с времен Петржелы! Почему-то Зенит решили сравнить с Шахтером, хотя весь тот чемпионат слабее наших клубов,даже в "разобранном виде"Видимо, такое решение принималось в связи с выступлением только в ЛЕ Сейчас все повторилось Хотелось бы пожелать нашему руководству не наступить на те же "грабли" Нужно очень вдумчиво подойти к выбору главного тренера,чтобы больше радовать болельщиков Зенита!
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