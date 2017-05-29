Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Герасимец считает, что «Зениту» можно было бы назначить Семака или Радимова

Герасимец считает, что «Зениту» можно было бы назначить Семака или Радимова

29 мая 2017, 01:29
9

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Мирчи Луческу, а также высказался о возможном назначении Роберто Манчини.

– В прессе пишут о переговорах «Зенита» и Роберто Манчини. Такой специалист подошел бы команде?

– Я слышал об этом. Таким клубам, как «Зенит», можно избрать две линии по выбору тренера. Первое – доверить команду российскому специалисту. Такие кандидатуры есть. Можно было бы остановиться на Сергее Семаке или Владиславе Радимове. Это тоже имело бы право на жизнь. Второе – пригласить авторитетного зарубежного наставника, потому что высококлассными, звездными игроками должен руководить именно такой тренер.

Манчини – авторитетный, известный специалист. Предпосылки к тому, что у него получится, я вижу в изменениях в менеджменте клуба. К руководству пришли профессионалы. Поэтому я вижу все предпосылки к тому, что «Зенит» выправит ситуацию, и в следующем сезоне мы увидим совсем другую команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей Луческу Мирча Манчини Роберто Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Финт
1496017961
Семак, лучший выбор.
Ответить
Дядя Серёжа
1496023142
Как то не ладится в Питере с залётными в последнее время. Но Радимов - это полная авантюра.
Ответить
ivanirkutsk
1496026505
Семак сам не пойдёт не глупый всё понимает что опыта нет а сейчас зениту нужен результат !
Ответить
Garrincha58
1496038080
только Бердыев смог бы с этими игрочишками сделать хоть какой то результат скажем занять ЛЧемпионское место но не больше а Манчини просрет еще хуже предыдущих
Ответить
hmelarj
1496038160
если пришли профессионалы, то те кого попросили на выход дилетанты? это в таком не бедном клубе. при сталине это расценили бы вредительством как минимум)))
Ответить
neveldomha
1496038400
Если Семак вытащит в следующем сезоне Уфу в зону еврокубков, то будет о чем поговорить.
Ответить
firs04
1496039750
нужно доверять нашим тренерам, лучше сделать шаг назад, но потом продвинуться на три вперед
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+