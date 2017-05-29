Герасимец считает, что «Зениту» можно было бы назначить Семака или Радимова

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Мирчи Луческу, а также высказался о возможном назначении Роберто Манчини.

– В прессе пишут о переговорах «Зенита» и Роберто Манчини. Такой специалист подошел бы команде?

– Я слышал об этом. Таким клубам, как «Зенит», можно избрать две линии по выбору тренера. Первое – доверить команду российскому специалисту. Такие кандидатуры есть. Можно было бы остановиться на Сергее Семаке или Владиславе Радимове. Это тоже имело бы право на жизнь. Второе – пригласить авторитетного зарубежного наставника, потому что высококлассными, звездными игроками должен руководить именно такой тренер.

Манчини – авторитетный, известный специалист. Предпосылки к тому, что у него получится, я вижу в изменениях в менеджменте клуба. К руководству пришли профессионалы. Поэтому я вижу все предпосылки к тому, что «Зенит» выправит ситуацию, и в следующем сезоне мы увидим совсем другую команду.