Герасимец: «Прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу о том, что петербургскому клубу не нужен «Зенит-2».

– Луческу постоянно подчеркивает, что ему «Зенит-2» не нужен…

– Нужен он или нет, должны определять руководители клуба. Футбольная жизнь идет своим чередом. Одни игроки покидают «Зенит», какие-то позиции нужно усилить. Только зачем покупать футболистов, на которых через некоторое время будет жалко смотреть? Самое прискорбное, что за последние годы наметилась опасная тенденция. Команда, которая всегда формировалась вокруг своих воспитанников, превратилась в тусовку заезжих звезд. Российские игроки попадают в состав только благодаря лимиту на легионеров.