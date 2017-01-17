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    Герасимец: «Прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу о том, что петербургскому клубу не нужен «Зенит-2».

    – Луческу постоянно подчеркивает, что ему «Зенит-2» не нужен…

    – Нужен он или нет, должны определять руководители клуба. Футбольная жизнь идет своим чередом. Одни игроки покидают «Зенит», какие-то позиции нужно усилить. Только зачем покупать футболистов, на которых через некоторое время будет жалко смотреть? Самое прискорбное, что за последние годы наметилась опасная тенденция. Команда, которая всегда формировалась вокруг своих воспитанников, превратилась в тусовку заезжих звезд. Российские игроки попадают в состав только благодаря лимиту на легионеров.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.01.2017 06:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 17 января 2017, 12:15

      За последние 15 лет из всего слепленного Питерской школой, получились только Аршавин, Кержаков и Малафеев. Ну может еще Панов (и то с натяжкой) Больше никого я не припомню. Так что не надо преувеличивать прошлые заслуги.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > neveldomha 17 января 2017, 18:11

      Денисов, Быстров, Власов раньше хорошо играл. Интересная тогда команда была у Зенита. Еще чехословаки молодые.

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      Рейтинг: +4842

      neveldomha > Diesel133 18 января 2017, 11:15

      В споре с легионерами эти ребята явно поплыли. Вместо того, чтобы доказывать на поле свою уникальность, они пошли в бухгалтерию клуба со своими расчетками. Насчет Власова, могу сказать, что никогда за все свои 4 года в клубе, он не был основным игроком. Поэтому я его в расчет не беру.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 января 2017, 11:21

      Очень мягко сказан, но правда

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 17 января 2017, 09:46

      Одним словом болото

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2017, 09:07

      а где эти российские игроки где их взять если футбол в стране стали играть те кому вообще футбол не нужен, а нужны лишь деньги а как сама игра их просто не интересует

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      Рейтинг: +371

      multi1984 17 января 2017, 08:00

      Сам с Украины..

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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 17 января 2017, 07:23

      на заезжих звезд хоть зрители ходить будут.

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      Рейтинг: +628

      somn 17 января 2017, 07:06

      Сказал глупость, так как сам был таким же заезжим тусовщиком.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 января 2017, 06:19

      Здорово сказал!

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