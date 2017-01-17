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  • Герасимец: «Прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд»

Герасимец: «Прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд»

17 января 2017, 06:07
10

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу о том, что петербургскому клубу не нужен «Зенит-2».

– Луческу постоянно подчеркивает, что ему «Зенит-2» не нужен…

– Нужен он или нет, должны определять руководители клуба. Футбольная жизнь идет своим чередом. Одни игроки покидают «Зенит», какие-то позиции нужно усилить. Только зачем покупать футболистов, на которых через некоторое время будет жалко смотреть? Самое прискорбное, что за последние годы наметилась опасная тенденция. Команда, которая всегда формировалась вокруг своих воспитанников, превратилась в тусовку заезжих звезд. Российские игроки попадают в состав только благодаря лимиту на легионеров.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей
Комментарии (10)
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афоня72
1484623163
Здорово сказал!
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somn
1484625981
Сказал глупость, так как сам был таким же заезжим тусовщиком.
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sergkrasnodar23
1484627009
на заезжих звезд хоть зрители ходить будут.
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multi1984
1484629252
Сам с Украины..
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Garrincha58
1484633243
а где эти российские игроки где их взять если футбол в стране стали играть те кому вообще футбол не нужен, а нужны лишь деньги а как сама игра их просто не интересует
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Kurp
1484635591
Одним словом болото
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пряник929
1484641317
Очень мягко сказан, но правда
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neveldomha
1484644539
За последние 15 лет из всего слепленного Питерской школой, получились только Аршавин, Кержаков и Малафеев. Ну может еще Панов (и то с натяжкой) Больше никого я не припомню. Так что не надо преувеличивать прошлые заслуги.
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