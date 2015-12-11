Герасимец: «Думаю, с таким составом «Зенит» может замахнуться на самые высокие цели в Лиге чемпионов»

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец заявил, что петербургский клуб способен показать очень высокий результат в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. При этом он отметил, что не хотел бы видеть некоторые клубы в соперниках «Зенита» в 1/8 финала.

«В матчах Лиги чемпионов «Зенит» показывал свой лучший футбол. И по качеству игры, и по настрою футболистов сине-бело-голубые выходили на максимальный уровень. При этом стоит признать, что, наверное, в этом розыгрыше нам немного повезло с соперниками.

Если выбирать соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов, то хотелось бы, чтобы он был не из грандов. Например, с «ПСЖ« «Зенит» способен конкурировать, но все-таки это очень уж сильная и мощная команда. Со всеми остальными можно играть. Однако мне бы хотелось, чтобы сине-бело-голубым достался ПСВ, а пройдя его, зенитовцы уже попали бы на «Барселону».

Считаю, что стадию 1/8 финала сине-бело-голубые способны проходить и даже могут считаться фаворитами в своей паре. При этом я не думаю, что «Зенит» должен ограничиваться четвертьфиналом. Думаю, что с таким составом петербуржцы могут замахнуться на самые высокие цели», – сказал Герасимец.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов в первого места в группе, одержав пять побед в шести матчах. В понедельник 14-го декабря в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала главного европейского клубного турнира. В качестве соперников питерцам могут достаться такие клубы, как ПСЖ, «Ювентус», «Рома», «Арсенал», «Бенфика» и ПСВ, занявшие вторые места в своих группах. Отметим, что соперником сине-бело-голубым абсолютно точно не станет киевское «Динамо», так как украинский клуб будет разведен с «Зенитом» в плей-офф.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 16-17-го и 23-24-го февраля, ответные – 8-9-го и 15-16-го марта. Команды-лидеры своих групп проведут первые поединки в гостях.