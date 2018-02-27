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  • Герасимец: «Уход Кришито? «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока»

Герасимец: «Уход Кришито? «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока»

27 февраля 2018, 15:27
11

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец считает, что уход защитника Доменико Кришито не должен стать серьезной потерей для сине-бело-голубых. По его мнению, петербургский клуб не должен зависеть от одного игрока.

Ранее итальянец заявил, что не будет продлевать истекающий в июне контракт, так как намерен вернуться на родину.

– Насколько серьезной может стать потеря Кришито для «Зенита»?

-Что сейчас говорить об этом говорить… Он сделал такое заявление, имея на то полное право. Кришито отдал «Зениту» семь лет. В его возрасте многое зависит от пожеланий семьи. Будет ли его уход потерей? Думаю, «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока. К тому же это все-таки не Халк. На его позицию можно приобрести футболиста.

– Получится ли у Набиуллина заменить итальянца?

– Скорее всего, летом «Зенит» будет искать игрока на эту позицию.

– Чем вам запомнился Кришито?

– В первую очередь это хорошие подключения в атаку и острые передачи с левой ноги. Он показывал это при всех тренерах, с которыми работал. Кришито относится к тем футболистам, которые, являясь защитниками, больше запоминаются своими действиями впереди. Он забивал много красивых голов и неоднократно делал передачи, с которых Кокорин и Дзюба забивали мячи.

Запомнился итальянец и своим отношением к делу: он профессионал, которого во многом именно за это полюбили болельщики. Неслучайно его выбрали капитаном. Жаль, что Доменико покинет Питер, но он имеет на это право. Кришито отдал «Зениту» лучшие футбольные годы и заслуживает только благодарности.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Герасимец Сергей
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1519734869
Да на место Кришито можно купить нового игрока-ведь зинет может себе позволить.
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raritet
1519735375
Хороший игрок, нет слов. Но найти замену нет проблем. Времена не те. Деньги у клуба есть.
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Stavropolets
1519737064
Как говорится, Кришито сделал свое дело, отыграл и красиво ушел
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Garrincha58
1519738984
Кришито уже не тот очень часто проваливается на своем фланге но как лидер еще мог бы годик другой пользы принести
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OfaZavr
1519744962
незаменимых нет, прикупят кого-нибудь на замену да и все.
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Полная Канистра
1519745184
он сказал домой хочу
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qwera 1969
1519745612
Косяков у него очень много.... Он себя изжил уже год назад.... Давно уже надо было давать пня бодрящего!!!!!
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prezent2017
1519757827
Доменику спасибо. Но игроки меняются, Зенит остается.
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TRELL
1519766118
Жаль... Миммо-наш капитан! Он настоящий боец. Спасибо за всё.
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