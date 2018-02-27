Герасимец: «Уход Кришито? «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока»

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец считает, что уход защитника Доменико Кришито не должен стать серьезной потерей для сине-бело-голубых. По его мнению, петербургский клуб не должен зависеть от одного игрока.

Ранее итальянец заявил, что не будет продлевать истекающий в июне контракт, так как намерен вернуться на родину.

– Насколько серьезной может стать потеря Кришито для «Зенита»?

-Что сейчас говорить об этом говорить… Он сделал такое заявление, имея на то полное право. Кришито отдал «Зениту» семь лет. В его возрасте многое зависит от пожеланий семьи. Будет ли его уход потерей? Думаю, «Зенит» не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока. К тому же это все-таки не Халк. На его позицию можно приобрести футболиста.

– Получится ли у Набиуллина заменить итальянца?

– Скорее всего, летом «Зенит» будет искать игрока на эту позицию.

– Чем вам запомнился Кришито?

– В первую очередь это хорошие подключения в атаку и острые передачи с левой ноги. Он показывал это при всех тренерах, с которыми работал. Кришито относится к тем футболистам, которые, являясь защитниками, больше запоминаются своими действиями впереди. Он забивал много красивых голов и неоднократно делал передачи, с которых Кокорин и Дзюба забивали мячи.

Запомнился итальянец и своим отношением к делу: он профессионал, которого во многом именно за это полюбили болельщики. Неслучайно его выбрали капитаном. Жаль, что Доменико покинет Питер, но он имеет на это право. Кришито отдал «Зениту» лучшие футбольные годы и заслуживает только благодарности.