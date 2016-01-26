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    • Герасимец: «Мне не понятна эта политика «Зенита» – скупка всех подряд»

    Герасимец: «Мне не понятна эта политика «Зенита» – скупка всех подряд»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец рассказал о своем отношении к переходу в стан сине-бело-голубых защитника московского «Динамо» Юрия Жиркова. Напомним, что по достигнутой договоренности между питерцами и 32-летним игроком, оборонец должен будет присоединиться к клубу из северной столицы ближайшим летом после завершения сезона.

    «Честно говоря, мне не совсем понятна эта политика «Зенита» – скупка всех подряд. Жирков, Кокорин тут же фигурирует. Клуб скупает футболистов, а есть ведь свои – Юсупов, Смольников, Рязанцев, Шатов... Что с ними будет? У меня большие сомнения, что они все вместе будут играть в составе. То есть перебрать российских футболистов тоже не есть хорошо, на мой взгляд. Если покупка Жиркова связана с возможным уходом Кришито, это другой вопрос. Юра ведь может закрыть позицию левого защитника, это один из лучших наших игроков, опытный, игрок сборной, участник чемпионата мира.

    Пригодился ли бы Жирков «Зениту» со своим европейским опытом в плей-офф Лиги чемпионов? Опыт у него, безусловно, большой. Но футбол – это все же командный вид спорта. А у «Зенита» сейчас есть своя команда, которая феерически выступила в групповом турнире. И надо еще побороться за место в этом составе. А на будущее Жирков – отличное приобретение, но сейчас есть кому играть и выходить дальше», – отметил Герасимец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 22:47
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1453838389
    Не парься, блин. Политика - дело тёмное, грязное.
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    Black Giz
    1453877847
    Да тут по принципу лишь бы было.
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    Inks
    1453889545
    Что значит всех подряд? Если ему непонятно решение подписать свободного агента, у меня большие сомнения в его компетентности
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    ologreds
    1694996341
    numo455991
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