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    За непопадание в Лигу чемпионов «Зенита» должен ответить Луческу, считает Герасимец

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец назвал настоящей катастрофой непопадание клуба из Санкт-Петербурга в Лигу чемпионов. По его мнению, за это должен отвечать главный тренер команды Мирча Луческу, от которого ждали мгновенного результата, учитывая его опыт. Напомним, «Зенит» по итогам сезона занял третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

    – Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с «Анжи»?

    – Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем «Спартак». Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.

    – «Зенит» вновь не попал в Лигу чемпионов.

    – Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.

    – Кто же?

    – Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы «Зенит» в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 08:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 мая 2017, 14:31

      А.Миллер народные деньги бросает на ветер.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 мая 2017, 12:35

      тренер ответит + 2 кривоногих кокоша и дерево

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 мая 2017, 11:39

      просто бабки отмывают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 мая 2017, 11:38

      На самом деле, причина непопадания в лч в другом. Всего две путёвки )

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > APchelov 22 мая 2017, 13:14

      Да хоть бы одна,
      Она и в прошлом году по составу ваша была.
      Не думаю, что все футболисты фраера,
      А вот тренера...

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 22 мая 2017, 10:44

      Последние пару лет Зенит похоже заразился от своей Котлован арены,и туда и туда вбухивают сумасшедшие деньги,а результат никакой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 мая 2017, 10:26

      А игроки не причём?

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 мая 2017, 10:08

      Для меня попал или не попал сейчас второй вопрос. Первый, что попадая туда, команда из года в год не показывает результата, ради которого так сильно укрепляется состав, ради которого делается вообще все в Зените. Поэтому, наверное, будет полезно сделать паузу и посмотреть ЛЧ в каком-то свежем формате. Полезно и для Зенита, и для российского представительства.

      3
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > exreporter 22 мая 2017, 11:58

      С тем, что это может быть полезно для российского представительства - согласится трудно. Зенит не выполняя поставленных задач, всё же исправно набирает очки в копилку. А вот московские клубы, кхм...
      Да и для самого Зенита - этот год так же был без ЛЧ - ни прогресса, ни каких либо выводов сделано похоже не было. Вот вообще без еврокубков, вот это да, после такого возможно зашевелились.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > exreporter 22 мая 2017, 14:17

      Пока в Зените не будет изменений в менеджменте и селекционной службе ничего хорошего ждать невозможно. Нужно определить цели и задачи на долгосрочную перспективу, решить проблему с квалифицированным тренерским составом для решения поставленных задач и искать сильных исполнителей под тех тренеров, которые могут решить поставленные цели.2 года бронза-это чистый тренерский провал и прежде всего менеджмента команды!

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Nevsky_RU 22 мая 2017, 23:48

      я писал этот тезис, исходя из того, что поболеть без ожиданий будет конкретно сейчас симпатичнее, чем разочароваться, имея таковые ожидания обоснованно. А я болею за всех наших в еврокубках одинаково

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:00

      В первую очередь нужно менеджмент поменять . Что у Миллера нет нормальных управленцев ?

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      Рейтинг: +183

      бочаров > dok66 22 мая 2017, 13:36

      Не все откат делают в копилку к Миллеру.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > бочаров 22 мая 2017, 15:28

      С его-то бонусами в ГАЗе ? Эти откаты - копейки ! Видимо времени не хватало . Сейчас , думаю , займется . И вот увидишь - в новом сезоне будет новый менеджмент . Иначе ВВ не простит .

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      Рейтинг: +64

      bayern06 22 мая 2017, 09:54

      все по делу сказал

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 09:53

      Второй год Зенит обмарали, по ходу тут не только тренер.

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