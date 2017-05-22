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  • За непопадание в Лигу чемпионов «Зенита» должен ответить Луческу, считает Герасимец

За непопадание в Лигу чемпионов «Зенита» должен ответить Луческу, считает Герасимец

22 мая 2017, 08:20
22

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец назвал настоящей катастрофой непопадание клуба из Санкт-Петербурга в Лигу чемпионов. По его мнению, за это должен отвечать главный тренер команды Мирча Луческу, от которого ждали мгновенного результата, учитывая его опыт. Напомним, «Зенит» по итогам сезона занял третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

– Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с «Анжи»?

– Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем «Спартак». Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.

– «Зенит» вновь не попал в Лигу чемпионов.

– Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.

– Кто же?

– Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы «Зенит» в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей Луческу Мирча
Комментарии (22)
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Garrincha58
1495431597
о чем это он? футболистов на два состава, но каких футболистов? я утверждаю в сотый раз в Зените самые слабые русские футболеры из всех команд ну может только Томь уступает, стадион? где он его нет он только на бумаге лучше бы его не было вообще Луческу он конечно тоже виноват но на половину но почему Дюков и Митрофанушка молчат почему они не признают свои просчеты и явные уже не первый год да за рубежом таких дельцов давно бы выперли из команды
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vladimir-7
1495434270
Серёже. спасибо, но свиньи празднуют сегодня последний раз.
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vladimir-7
1495434592
Обращаюсь к торгашам(мясникам) уберите свой сектантский подпольный комитет. И будет хорошо, как в прошлом.
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Дядя Серёжа
1495435997
Второй год Зенит обмарали, по ходу тут не только тренер.
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dok66
1495436445
В первую очередь нужно менеджмент поменять . Что у Миллера нет нормальных управленцев ?
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exreporter
1495436918
Для меня попал или не попал сейчас второй вопрос. Первый, что попадая туда, команда из года в год не показывает результата, ради которого так сильно укрепляется состав, ради которого делается вообще все в Зените. Поэтому, наверное, будет полезно сделать паузу и посмотреть ЛЧ в каком-то свежем формате. Полезно и для Зенита, и для российского представительства.
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T 72
1495439085
Последние пару лет Зенит похоже заразился от своей Котлован арены,и туда и туда вбухивают сумасшедшие деньги,а результат никакой
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APchelov
1495442306
На самом деле, причина непопадания в лч в другом. Всего две путёвки )
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nik55
1495445746
тренер ответит + 2 кривоногих кокоша и дерево
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prtcs
1495452704
А.Миллер народные деньги бросает на ветер.
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