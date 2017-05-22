За непопадание в Лигу чемпионов «Зенита» должен ответить Луческу, считает Герасимец

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец назвал настоящей катастрофой непопадание клуба из Санкт-Петербурга в Лигу чемпионов. По его мнению, за это должен отвечать главный тренер команды Мирча Луческу, от которого ждали мгновенного результата, учитывая его опыт. Напомним, «Зенит» по итогам сезона занял третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

– Верили, что ЦСКА допустит осечку в матче с «Анжи»?

– Нет, конечно. Даже не сомневался в победе армейцев. В конце сезона они набрали ход и показывали игру не менее солидную, чем «Спартак». Будем объективны – ЦСКА заслужил серебряные медали.

– «Зенит» вновь не попал в Лигу чемпионов.

– Это катастрофа! Другого слова не подберешь. У клуба колоссальный бюджет, футболистов на два состава, новый стадион, огромная армия болельщиков… Просто в голове не укладывается, как можно второй год подряд остаться без Лиги чемпионов! Кто-то должен за это ответить.

– Кто же?

– Прежде всего вопросы к главному тренеру. Ни в чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге Европы «Зенит» в этом году задачу не выполнил. Луческу – мэтр, футбольный гигант. Когда приглашают такого специалиста, от него ждут моментальной отдачи. А здесь результата нет, селекция провалена, обстановка в команде далека от идеала.