Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Герасимец: «Проблема была не в Луческу, а менеджменте клуба»

Герасимец: «Проблема была не в Луческу, а менеджменте клуба»

7 июля 2017, 06:55

Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец оценил прошлый сезон клуба из Санкт-Петербурга на тройку с минусом. Он назвал его крайне неудачным, учитывая результаты, показанные командой, а также трансферные потери.

– Для «Зенита» это был неудачный сезон. Другого слова не подберешь. Можно и жестче сказать. Осталось неудовлетворение от всех турниров, в которых команда участвовала. Вылет из Кубка России после поражения от «Анжи» – вообще катастрофа. Выступление в Лиге Европы провальным, конечно, не назовешь, потому что была блестящая серия на групповом этапе и убедительные победы. Но нестабильная игра в чемпионате России привела к тому, что «Зенит» второй год подряд остался без Лиги чемпионов. Так что тройка с минусом – это с большой натяжкой по пятибалльной шкале. Результат полностью отражает то, что происходило в команде: взаимоотношения между игроками и тренером, работа тренерского штаба и всех клубных структур. Все это не могло не сказаться. Зенитовцы были хуже мотивированы и готовы, показывали не такую яркую и сбалансированную игру. При этом ЦСКА имел куда более серьезные кадровые проблемы, чем у «Зенита», но Гончаренко удалось сбалансировать команду, подготовить ее и воспользоваться теми внутренними резервами, которые у него были для перестройки игры. В то время как тренерский штаб «Зенита» этого сделать не смог.

– Насколько критичной для «Зенита» оказалась продаже таких игроков как Халк, Гарай и Витсель?

– Безусловно, этот момент стал значимым, но дело не столько в продаже, сколько в анализе ситуации. Если команда готовится продавать футболистов, которые были ключевыми и основообразующими, определяющими рисунок игры и результат, то бесследно это пройти не может. Нужно было анализировать, кто придет им на смену и займет их позицию, а не просто заниматься скупкой всех возможных вариантов, как это происходило в последние годы, когда приобрели Новосельцева, Молло, Цаллагова, Эрнани, Ивановича. Из серии «непонятно зачем». Один Жулиано более-менее нашел место в составе.

– Должен ли быть тогда какой-то спрос с тренера, который пришел в одну команду, а продолжил работать с другой?

– Конечно, это может считаться каким-то оправдательным моментом для Луческу, но он знал, куда идет. Наверняка имел возможность компенсировать эти потери за счет командной игры. Однако работа тренерского штаба оказалась неэффективной. Уход игроков не был компенсирован ни внутренними резервами, ни приглашением других качественных футболистов. Ведь это Луческу настоял на трансфере Эрнани. Хотя когда уходил Гарай, было ясно, что нужен высококлассный центральный защитник. В конечном итоге пригласили Ивановича, что, на мой взгляд, было тоже большой ошибкой. Причем я бы не стал связывать все неудачи с Луческу: проблема была в менеджменте клуба.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей Луческу Мирча
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
1
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+