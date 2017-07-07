Герасимец: «Проблема была не в Луческу, а менеджменте клуба»

Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец оценил прошлый сезон клуба из Санкт-Петербурга на тройку с минусом. Он назвал его крайне неудачным, учитывая результаты, показанные командой, а также трансферные потери.

– Для «Зенита» это был неудачный сезон. Другого слова не подберешь. Можно и жестче сказать. Осталось неудовлетворение от всех турниров, в которых команда участвовала. Вылет из Кубка России после поражения от «Анжи» – вообще катастрофа. Выступление в Лиге Европы провальным, конечно, не назовешь, потому что была блестящая серия на групповом этапе и убедительные победы. Но нестабильная игра в чемпионате России привела к тому, что «Зенит» второй год подряд остался без Лиги чемпионов. Так что тройка с минусом – это с большой натяжкой по пятибалльной шкале. Результат полностью отражает то, что происходило в команде: взаимоотношения между игроками и тренером, работа тренерского штаба и всех клубных структур. Все это не могло не сказаться. Зенитовцы были хуже мотивированы и готовы, показывали не такую яркую и сбалансированную игру. При этом ЦСКА имел куда более серьезные кадровые проблемы, чем у «Зенита», но Гончаренко удалось сбалансировать команду, подготовить ее и воспользоваться теми внутренними резервами, которые у него были для перестройки игры. В то время как тренерский штаб «Зенита» этого сделать не смог.

– Насколько критичной для «Зенита» оказалась продаже таких игроков как Халк, Гарай и Витсель?

– Безусловно, этот момент стал значимым, но дело не столько в продаже, сколько в анализе ситуации. Если команда готовится продавать футболистов, которые были ключевыми и основообразующими, определяющими рисунок игры и результат, то бесследно это пройти не может. Нужно было анализировать, кто придет им на смену и займет их позицию, а не просто заниматься скупкой всех возможных вариантов, как это происходило в последние годы, когда приобрели Новосельцева, Молло, Цаллагова, Эрнани, Ивановича. Из серии «непонятно зачем». Один Жулиано более-менее нашел место в составе.

– Должен ли быть тогда какой-то спрос с тренера, который пришел в одну команду, а продолжил работать с другой?

– Конечно, это может считаться каким-то оправдательным моментом для Луческу, но он знал, куда идет. Наверняка имел возможность компенсировать эти потери за счет командной игры. Однако работа тренерского штаба оказалась неэффективной. Уход игроков не был компенсирован ни внутренними резервами, ни приглашением других качественных футболистов. Ведь это Луческу настоял на трансфере Эрнани. Хотя когда уходил Гарай, было ясно, что нужен высококлассный центральный защитник. В конечном итоге пригласили Ивановича, что, на мой взгляд, было тоже большой ошибкой. Причем я бы не стал связывать все неудачи с Луческу: проблема была в менеджменте клуба.