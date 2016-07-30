Герасимец: «Уход Чорлуки из «Локомотива» – потеря, но не катастрофа»

Бывший полузащитник «Зенита» и экс-тренер «Локомотива» Сергей Герасимец оценил шансы команды в очном противостоянии в рамках первого тура РФПЛ. Также он выразил мнение, что возможная потеря железнодорожниками защитника Ведрана Чорлуки не станет для команды катастрофой. Напомним, что в последнее время хорвата активно сватают в «Спартак».

«Локомотив» – непредсказуемо странная команда. На мой взгляд, у него один из самых сильных составов в России. Есть все, чтобы претендовать на самые высокие места, но какие-то внутренние противоречия не позволяют это делать. Противостояние железнодорожников и «Зенита» всегда непредсказуемое. Победы если и даются петербуржцам, то непросто. Несмотря на все проблемы, «Локомотив» обладает рядом классных футболистов, которые могут решить исход матча в одиночку. Очень опасный соперник для первого тура. Недооценивать его никак нельзя – это одна из сильнейших команд в России.

Станет ли для «Локомотива» катастрофой уход Чорлуки? Это потеря, но катастрофой уход хорвата не назвал бы. В прошлом сезоне в матче против «Зенита» на «Петровском» в центре обороны «Локомотива» играли Михалик и Шишкин. Мне очень понравились действия последнего. Был в хорошем смысле потрясен его игрой. В «Локомотиве» есть бойцы и без Чорлуки. Тем более в тренерском штабе все железнодорожники – Черевченко, Пашинин, Саркисян. Они прошли школу Семина. А школа Семина – это боевой дух. Если им удастся сплотить команду, «Локомотиву» будет по силам обыграть любой российский клуб», – сказал Герасимец.